Android 11試用版發表！Google親兒子Pixel系列搶先用

▲Android 11 Beta版本開放免費下載。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google公司今天清晨公開了 Android 11 Beta 的全貌，不過相較以往開放給部分 Android 陣營免費下載，今年僅率先開放 Pixel 系列手機使用。

這次開放更新的陣容只有Pixel 2以後的機種，包括：

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

誠如開發者預覽版看到的，Android 11 Beta 1 主要著重在用戶跟用戶之間的交流，著重個人隱私以及控制其他物件，像是在首頁提供新的聊天泡泡（就像Facebook Messanger那樣），即時的訊息可以在通知欄顯示，並且讓用戶可以在通知欄發送照片、貼圖、位置等等資訊。

另外一個新功能是提供一致的鍵盤建議，這包括可以自動輸入密碼、編輯輸入法之類的。在語音控制方面，Android現在多了類似iOS系統輔助功能當中的朗讀功能，可以讓Google Assistant閱讀螢幕上顯示的內容，並且自動生成標籤跟資料確認的位置。

5G時代來臨將會有效加速物聯網快速發展，而身為控制萬物互聯的中樞-手機，新的Android 11 Beta已經可以看到新的控制選項，好比說長按電源按鍵，就可以找到連接智慧家庭的所有產品。在Andoird 開發者文件當中還預告，下一個Beta版本將會開放媒體控制功能，讓用戶可以用更簡單的方式切換正在播放音樂、影片的設備。

至於隱私方面，Google加入了一次性開放權限的功能，這是什麼意思呢？這就好比說用戶下載美圖app，應用程式會要求你開放麥克風、鏡頭與位置的權限給它使用，才能使用《美圖秀秀》，現在Android 11 Beta可以允許用戶在需要啟用《美圖秀秀》的時候，只開放使用一次權限給這個應用程式使用，下一次要再使用這個app，就得再開放一次，如此一來可以很好的保障用戶隱私安全。

當然這對全球開發團隊來說是不公平的，畢竟很好用的app都已經免費開放給用戶使用了，結果這些開發人員需要獲得用戶的批准才能進入後台位置去分析資料，然而或許是受到全球各地政府的壓力，Google公司宣布這個做法會持續優化，並努力在其中找到一個平衡點，而Android 11 Beta就是這個「平衡點」...吧！

目前第一個Android 11 Beta 版本已經正式開放給Pixel 2以後的新手機用戶下載，還沒註冊的用戶，只需要花25美元加入開發者的行列就可以享用最新的功能，其他更多新功能可以參考本篇文章置頂影片。