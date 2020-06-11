　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Android 11試用版發表！Google親兒子Pixel系列搶先用

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Android 11 Beta版本開放免費下載。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google公司今天清晨公開了 Android 11 Beta 的全貌，不過相較以往開放給部分 Android 陣營免費下載，今年僅率先開放 Pixel 系列手機使用。

這次開放更新的陣容只有Pixel 2以後的機種，包括：

Pixel 2
Pixel 2 XL
Pixel 3
Pixel 3 XL
Pixel 3a
Pixel 3a XL
Pixel 4
Pixel 4 XL

誠如開發者預覽版看到的，Android 11 Beta 1 主要著重在用戶跟用戶之間的交流，著重個人隱私以及控制其他物件，像是在首頁提供新的聊天泡泡（就像Facebook Messanger那樣），即時的訊息可以在通知欄顯示，並且讓用戶可以在通知欄發送照片、貼圖、位置等等資訊。

另外一個新功能是提供一致的鍵盤建議，這包括可以自動輸入密碼、編輯輸入法之類的。在語音控制方面，Android現在多了類似iOS系統輔助功能當中的朗讀功能，可以讓Google Assistant閱讀螢幕上顯示的內容，並且自動生成標籤跟資料確認的位置。

5G時代來臨將會有效加速物聯網快速發展，而身為控制萬物互聯的中樞-手機，新的Android 11 Beta已經可以看到新的控制選項，好比說長按電源按鍵，就可以找到連接智慧家庭的所有產品。在Andoird 開發者文件當中還預告，下一個Beta版本將會開放媒體控制功能，讓用戶可以用更簡單的方式切換正在播放音樂、影片的設備。

至於隱私方面，Google加入了一次性開放權限的功能，這是什麼意思呢？這就好比說用戶下載美圖app，應用程式會要求你開放麥克風、鏡頭與位置的權限給它使用，才能使用《美圖秀秀》，現在Android 11 Beta可以允許用戶在需要啟用《美圖秀秀》的時候，只開放使用一次權限給這個應用程式使用，下一次要再使用這個app，就得再開放一次，如此一來可以很好的保障用戶隱私安全。

當然這對全球開發團隊來說是不公平的，畢竟很好用的app都已經免費開放給用戶使用了，結果這些開發人員需要獲得用戶的批准才能進入後台位置去分析資料，然而或許是受到全球各地政府的壓力，Google公司宣布這個做法會持續優化，並努力在其中找到一個平衡點，而Android 11 Beta就是這個「平衡點」...吧！

目前第一個Android 11 Beta 版本已經正式開放給Pixel 2以後的新手機用戶下載，還沒註冊的用戶，只需要花25美元加入開發者的行列就可以享用最新的功能，其他更多新功能可以參考本篇文章置頂影片。

ET快訊
李千那認了情斷交往6年Echo！　曝分手原因
國小女童排隊量體溫…淡江高中生突揮刀猛砍！校方曝兇嫌狀況
王少偉點頭認「喜歡謝忻」！私藏她大尺度性感照…女方爸媽認定等
快訊／南韓「閨蜜門」崔順實終審判18年　重罰近5億
快訊／09：38地震規模5.2！　最大震度3級
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「滑蓋iPhone」概念影片曝光！全機無實體按鍵超酷炫

Android 11試用版發表！Google親兒子Pixel系列搶先用

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

Zoom滿足「全球每天3億用戶」視訊通話需求　持續實踐90天資安強化計畫

廣達首推結合金屬機殼「5G多天線通訊系統」！將創造1000億元產值

iOS 14更新功能及配備一次看清！　「性能穩定」是主要重點

Galaxy Z Flip 5G版要來了！傳8月與Note 20、Fold 2一同亮相

全球首發「獨家數位紙技術」　BenQ推出專業攝影螢幕

Galaxy Tab S7電池通過認證規格曝光！　最大電量達9800mAh

改善Pixel Buds待機「嘶嘶聲」問題　Google本周將釋出韌體更新

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

「滑蓋iPhone」概念影片曝光！全機無實體按鍵超酷炫

Android 11試用版發表！Google親兒子Pixel系列搶先用

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

Zoom滿足「全球每天3億用戶」視訊通話需求　持續實踐90天資安強化計畫

廣達首推結合金屬機殼「5G多天線通訊系統」！將創造1000億元產值

iOS 14更新功能及配備一次看清！　「性能穩定」是主要重點

Galaxy Z Flip 5G版要來了！傳8月與Note 20、Fold 2一同亮相

全球首發「獨家數位紙技術」　BenQ推出專業攝影螢幕

Galaxy Tab S7電池通過認證規格曝光！　最大電量達9800mAh

改善Pixel Buds待機「嘶嘶聲」問題　Google本周將釋出韌體更新

佛洛伊德之死延燒！紐約市長也發聲：每區都要有街道標示「黑人的命也是命」

「滑蓋iPhone」概念影片曝光！全機無實體按鍵超酷炫

邀蔡英文吃蚵仔煎引發熱議　林右昌：食物是無辜的不應有政治聯想

下周油價將連七漲　專家預估九五汽油創三個月新高「加油要快！」

溫水洗屁屁⋯高鐵桃園站廁所大升級！「沖水、洗手、烘手」全自動

教育部編1.8億補助業者買新娃娃車　500輛受益最高補助4成

玩鬧中搖晃玻璃門「下秒整塊砸下」　3歲男童慘成肉墊...「口鼻滲血」身亡

淡江中學血案女童急送馬偕就醫　侯友宜：將深入輔導走出陰霾

醣聯抗癌抗體新藥　第3季啟動台美一期臨床試驗

高雄補選複製2014經驗　蔡壁如喊話國民黨：共推無黨籍人選

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

3C家電熱門新聞

廣達首推結合金屬機殼「5G多天線通訊系統」

Zoom續實踐90天資安強化計畫

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

傳三星捨棄曲面螢幕設計！　Galaxy Note 20將使用平面顯示器

色情假帳號進駐IG　更改二選項防止被騷擾

蘋果官網發布iPhone搭Apple Watch使用秘笈

SONY耳機用戶注意了！　11款無線耳機曝安全漏洞...官方緊急釋出更新

iOS 14更新功能及配備一次看清！　「性能穩定」是主要重點

iPhone 12有望7月開始量產　高階「Pro」系列恐延後上市

淺談Google搜尋與關鍵字

iPhone11驚傳綠螢幕災情　推估是iOS更新惹的禍

Zipline無創縫合裝置像「神奇拉鏈」直接關閉傷口

Android 11試用版發表

更多熱門

相關新聞

改善「嘶嘶聲」問題　Google本周將釋出Pixel Buds韌體更新

改善「嘶嘶聲」問題　Google本周將釋出Pixel Buds韌體更新

Google昨（9）日才正式回應將修復無線藍牙耳機Pixel Buds 2的斷訊問題，稍早又宣布將於本周釋出Pixel Buds韌體更新，解決用戶長期反映的「嘶嘶聲」問題。

淺談Google搜尋與關鍵字

淺談Google搜尋與關鍵字

支持黑人平權！Chrome程式碼擬移除「黑名單」一詞

支持黑人平權！Chrome程式碼擬移除「黑名單」一詞

Google 3D地圖重新上架

Google 3D地圖重新上架

用Chrome無痕模式還是被追蹤

用Chrome無痕模式還是被追蹤

關鍵字：

Android 11GooglePixel

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

愛上同一人！科大學弟拿開山刀殺學長　報警：我砍人了

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

好市多「超好吃美食」下架了！

韓國瑜最終日　「萬民傘」曝光

搭飛機5年「延誤900次」！大媽爽賺千萬GG了

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面