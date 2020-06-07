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振興觀光第一砲！龜山島20週年啟動　徵求「老龜友、大家龜秀」

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▲▼龜山島20週年啟動，徵求「老龜友、大家龜秀」開跑。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供，下同）

龜山島20週年啟動，徵求「老龜友、大家龜秀」開跑。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央防疫中心解封，鬆綁藝文、餐飲、休閒活動場所等，不再受限人數規範！為此，東北角風管處，也跟著宣佈「龜山島開放觀光20週年慶」全面啟動，希望藉此振興觀光，讓受疫情影響而沉寂已久產業恢復生機！

▲▼龜山島20週年啟動，徵求「老龜友、大家龜秀」開跑。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供，下同）

東北角風管處長陳美秀表示，2020年為龜山島開放觀光20週年，隨著中央防疫中心解封，人數將不再受限管控，以及配合7/1「安心旅遊」上路，龜山島開放觀光20週年相關活動如節慶儀式、老照片特展、紀念商品贈禮、優惠折扣等將全面開跑，以吸引人潮，提高觀光收益。

▲▼龜山島20週年啟動，徵求「老龜友、大家龜秀」開跑。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供，下同）

東北角風管處表示，1977年以前龜山島都有人居住，後因軍事需要，居民遷至臺灣本島，風管處為慶祝「龜山島開放觀光20週年」，特別發出尋人啟事，徵求「老龜友尋根活動」，凡過去曾在龜山島國小畢業同學、老師、昔日服務的駐地警察、官兵、醫生及護士等，於2020年8月1日一同回娘家，在島上開同樂會，尋找遷村前的島嶼生活記憶，另外活動當天姓名字中有「龜」字民眾，可獲得免費登島，限額20名額滿為止。

▲▼龜山島20週年啟動，徵求「老龜友、大家龜秀」開跑。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供，下同）

此外，風管處連續4年榮獲全球百大綠色旅遊目的地大獎，為吸引民眾參與紀錄，希望透過現代影音媒介，喚起大家對龜山島的生態、環保之意識，還要舉辦「大家龜秀影片選拔徵件」，主題以「龜山島生態」作為影片主軸，於島上拍攝1分半鐘短影音，歡迎登島民眾分享島上的美麗風光，用創意的方式介紹龜山島旅遊特色，即日起開始徵件至7/31下午5時截止，以網路票選，選出特優獎1名3萬元、優勝獎1名1萬元、佳作獎3名3千元，並有免費登島優惠名額。

欲想報名參加「老龜友尋根」、「大家龜秀影片選拔」民眾，請洽02-24991210或上東北角觀光資訊網https://www.necoast-nsa.gov.tw 及Facebook「東北角之友」粉絲專頁https://www.facebook.com/necoast.nsa/ 查詢。

▲▼龜山島20週年啟動，徵求「老龜友、大家龜秀」開跑。（圖／東北角暨宜蘭管理處提供，下同）

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