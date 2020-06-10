蔡英文吃蚵仔煎被解讀「想罷柯」　林右昌：食物是無辜的…





▲林右昌邀蔡英文逛廟口夜市。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者袁茵／綜合報導

總統蔡英文9日和基隆市長林右昌到基隆廟口吃蚵仔煎，因為「蚵」仔煎的諧音，被外界解讀是想罷免台北市長柯文哲。對此，林右昌表示，食物是無辜的，不應該有政治聯想。

總統蔡英文9日晚間走訪基隆廟口夜市品嚐蚵仔煎，讓外界聯想有「罷柯」意味。對此，柯文哲10日無奈表示，「我每天吃空心菜咧？這很無聊。」而蔡英文10日下午於民進黨部受訪時也回應，「唉！想像力太豐富。」

林右昌則於10日晚間在臉書上回應，邀請蔡英文吃碳燒蚵仔煎等許多美食小吃，想不到安排吃蚵仔煎，竟被解讀成影射罷免柯文哲，「不應該有這樣的政治聯想！」

林右昌說，他認為廟口碳燒蚵仔煎，是全台最好吃、作法也很特別的蚵仔煎，所以才安排蔡英文前往品嘗，且蔡英文除了吃蚵仔煎外，也品嚐了蚵仔湯、營養三明治、酒釀湯圓跟愛玉等食物，希望大家不要有太多政治聯想，「蔡總統甚至是食物都很無辜！」

另外，林右昌邀請柯文哲來基隆走走，「我也可以帶他去吃泡泡冰，也歡迎大家多來基隆玩，品嚐更多的廟口美食小吃。」盼大家一起拿出之前對抗疫情時團結一致的精神。

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