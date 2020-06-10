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「不同調就變中共同路人…」柯文哲回擊蔡英文：你的民主和大家不一樣？

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▲民眾黨主席柯文哲出席秘書長謝立功正式就任記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

針對罷韓後的台灣民主政治影響，台北市長柯文哲9日在議會備詢時表示，已經到「一黨專政了」，引起總統蔡英文10日下午回擊「民主政治沒有一黨專政。」柯文哲10日晚間再補充，民進黨對台灣手足黨同伐異、非我族類從不手軟，只要不同調就是破壞團結、中共同路人，「這是民主嗎？還是你的民主和大家不一樣。」

針對高雄市長韓國瑜被罷免的議題，國民黨議員王鴻薇在質詢時詢問柯文哲，罷韓對於台灣民主政治、政黨版圖的關鍵性影響，台灣進入一黨獨大的狀態。柯文哲則認為，是已經到一黨專政了。

事隔一日，柯文哲再加碼補充，「今天媒體這麼多，我問你，當年黨政軍退出媒體是哪個黨的主張、口號？現在呢？這才是我們有時抱怨的，你怎麼變成你當年要推翻的人？」

▲民進黨主席蔡英文出席中執會回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統、民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

面對柯文哲的言論，蔡英文10日下午4時在臉書上回應，「民主政治沒有一黨專政，我們做得好，人民就會給我們機會。我們做不好，人民就會淘汰我們，這就是民主國家、民主政治。」

而柯文哲則在10日晚間9時於臉書上強調，他評論罷韓過後的政局變化，很快的就看到來自世界各地，包括博愛特區，鋪天蓋地的攻擊。爭執一黨專政、一黨獨大、一黨優勢等名詞的定義毫無意義，「我要問的是，這個政府到底做了甚麼，有沒有實踐對人民的承諾？有沒有自省能力？

柯文哲提到，這幾年民進黨完全執政，蔡英文說好要司法改革、礦業法、反媒體壟斷、實踐居住正義、華航正名、兩岸監督條例，然而「這些選前的承諾、人民的期待，如今安在？」黨政軍退出媒體是民進黨過去大力宣傳的口號，現在卻大肆採購媒體、置入行銷，還有側翼粉專助攻，讓政策辯論幾乎失去空間。

柯文哲認為，蔡英文在2020總統大選前說要「撐香港」，如今揚言終止《港澳關係條例》，選前都是手足，選後音訊全無；而民進黨對於台灣的手足呢？卻是黨同伐異、非我族類，從不手軟。

「只要與之不同調，就是破壞團結，就是中共的同路人，這是『民主』嗎？還是你的民主和大家不一樣。」柯文哲表示，重點不是一黨專政之名，而是一黨專政之實。如果當權者不能容忍不同的聲音，不知節制權力的擴張，只是把不同意見者，一律打成檳榔、叉燒包、紅心芭樂，要如何正常自在的發聲，又如何能對台灣的民主、政黨政治的正常化有所期待？

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▼柯文哲回應蔡英文「一黨專政」。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

▲▼柯文哲回應蔡英文「一黨專政」。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

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關鍵字：

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