蔡英文19日於「哥本哈根民主峰會」發表演說　蓬佩奧也同台

▲總統蔡英文將視訊出席「2020哥本哈根民主高峰會」並發表演講。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

2020「哥本哈根民主高峰會」（The Copenhagen Democracy Summit）將在當地時間18日召開，總統蔡英文也受邀參加，將於19日視訊出席，並就「在疫情中捍衛民主」為題發表演講。

特別的是，在受邀名單中，蔡英文與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、歐盟執委會副主席喬洛瓦（Vera Jourova）同在第1排，香港眾志秘書長黃之鋒也在受邀名單中。

蔡英文19日將演說《在疫情大流行壓力下捍衛民主－民主知覺指數》（Democracy under Pandemic Pressure - The Democracy Perception Index）；緊接著在她後面的是蓬佩奧，將演說《中國與自由社會的挑戰》（China and the Challenge to Free Societies）。

外交部發言人歐江安表示，蔡英文演說為會議第2天的首場，於台北時間6月19日下午7時10分開始，接續有美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）、澳大利亞前總理Malcolm Turnbull、歐盟執委會副主席Vera Jourová、美前國務卿柯瑞(John Kerry)及歐布萊特（Madeleine Albright)等各國政要，均以錄影或視訊方式與會。

歐江安指出，「哥本哈根民主高峰會」的主辦單位「民主聯盟」（Alliance of Democracies, AoD）是丹麥前總理及前北約秘書長Anders Fogh Rasmussen於2017年成立的非政府組織，2018年召開首屆「哥本哈根民主高峰會」，藉著鏈結全球民主社群成員，推動全球民主化運動為目標，透過各國政要、學者專家及民運人士的參與，該峰會近年已成為強化民主論述的重要國際論壇。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】