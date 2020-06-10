對許崑源抹黑攻擊！江啟臣擬採法律措施：告慰議長在天之靈

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免案以93萬9090票高票通過，讓國民黨士氣嚴重受挫，為了要為高雄市長補選做好準備，國民黨行動中常會10日到高雄召開行動中常會，傾聽高雄的心聲，江啟臣表示對於外界對許崑源不實攻擊，為了幫許崑源捍衛清白，要求黨中央還有地方黨部除了加以反駁，也會在家屬同意之下採取必要法律措施，韓國瑜帶頭拍手表示贊同。



▲江啟臣主持國民黨中常會。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜出席國民黨中常會。（圖／記者張榮恩攝）

國民黨主席江啟臣10日13時30率中常委、黨務主管、地方幹部等，至許崑源議長靈前致祭，而14時30則到高雄市國民黨黨部召開行動中常會，江啟臣提到，6月6日不但失去高雄執政權，也失去一位好議長，對於許崑源議長的噩耗，大家都是難以置信、震驚、難過，他說：「但是事情已經過了幾天，我到高雄來還聽到一些不堪耳語，讓我心中加倍憤怒，議長已經過世了，竟然還能聽到對他的抹黑攻擊。」

江啟臣說：「第一時間我看到民進黨議員所發的臉書，我不能接受，所以公開的呼籲民進黨蔡主席，應該要有所節制，人都死了還要這樣，在面對這樣不公不義，沒有是非的耳語，還繼續在攻擊許議長，國民黨完全不能接受，我相信大家也不能忍受，一定要幫他爭回清白和公道，為議長捍衛清白，所以這部分我會要求黨中央、還有地方黨部務必針對這些不實的耳語，除了加以反駁，也會在家屬同意之下採取必要法律措施，已還議長清白告慰議長的在天之靈」，而高雄市長韓國瑜則帶頭大力拍手，表示贊同。

時間對我們來說完全沒用！

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