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快訊／許崑源遺孀「發聲了」說到一半痛哭：不可承受之痛！曝議長最後心願

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記者黃子倩、林昱萱／高雄報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間從住家17樓墜樓身亡，引起社會一片譁然！許崑源妻子10日出面，代表家屬感謝各界關心，「這段時間對我們來說真的非常煎熬，真的是人生不可承受的痛」，最後強調，許崑源此生「生於高雄，長在高雄，也會葬在高雄」，而她說到一半更是忍不住痛哭，並說議長最後遺願，「就是希望大家可以為了人民幸福努力」。

許崑源遺孀林絲娛10日發聲：

首先，我代表我的先生，代表我們全家，要先向社會各界的好朋友,表達最誠摯的感謝。

感謝大家對我們的關心，這段時間對我們家屬來說，真的很煎熬，這真的是人生不可承受的痛，但幸運的是，崑源有這樣的福報，有這麼多好朋友，在這關心,給了我們很多的溫暖，陪著我們,跟崑源走完最後一程，我們全家感念在心，真的謝謝大家。

崑源生於高雄、長於高雄也葬在高雄，可以說他把他的此生都奉獻給高雄了，去年他身體不好，大家都覺得很不捨，但他總是打起精神鼓勵著我們，帶我們前進繼續為高雄努力，崑源在世最重「情義」總是為善四方、廣結善緣，東奔西跑，雖然看在家屬眼裡，我們很心疼他的勞累，但作為他的妻子，我與有榮焉，我相信崑源愛高雄的心與愛高雄的情，他在天上一定會永遠保佑高雄的。

我相信如果崑源還在世，看到現在的社會有那麼多紛擾，他也會感到惋惜，他生前最大的願望，就是希望生活在這塊土地的人，都能為了人民的幸福共同努力，為老百姓創造更好的環境造福桑梓，在這關頭唯有放下仇恨，停止製造對立，才是高雄之福，也是台灣之福，崑源生前也希望高雄能一個安居樂業的城市，所以在此請支持、疼惜崑源的好朋友,一定要理性、勿在像現今的社會氛圍，這樣才能讓崑源安祥辭世。

最後也再次代表家屬，感謝高市議會同仁與親朋好友為他後事的用心，我知道他在天之靈，一定會很感謝大家，「斯人已遠去，典型在夙昔」，謝謝大家謝謝。

▲▼

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