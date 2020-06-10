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逾93萬票同意罷免！韓國瑜「一肩扛」發表3聲明：與國民黨無關

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記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免案以93萬9090票高票通過，讓國民黨士氣嚴重受挫，為了要為高雄市長補選做好準備，國民黨行動中常會10日到高雄召開行動中常會，傾聽高雄的心聲，韓國瑜也在會中強調，罷免事件與江啟臣主席及國民黨無關。

▲▼國民黨中常會，韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）
▲韓國瑜參加國民黨中常會。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼國民黨中常會，江啟臣。（圖／記者張榮恩攝）

▲江啟臣主持國民黨中常會。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜10日出席行動中常會，會中他發表聲明，首先他強調罷免事件，跟江啟臣主席，還有國民黨無關，是高雄市民對韓國瑜團隊的同意票，或否定票甚至是棄權的表現。他澄清，過程中有許多以訛傳訛的不實謠言，說國民黨江主席完全不關心、李乾龍秘書長置之不理，這是大錯特錯，江主席不斷打電話問需要協助什麼，李秘書長甚至在選前好幾天都在高雄到處拜託，希望謠言能夠止於智者。

再者，高雄市民對韓國瑜投下罷免票，跟國民黨無關，身為一個黨員，身為一個市民，身為一個市長，要勇敢面對問題，絕對不能牽拖，他們不管基於什麼投下這票，都跟國民黨無關，請外界不要唱衰國民黨。

第三、許崑源議長這幾天被不實的指控，惡意的謠言扭曲，甚至身後持續追殺，他感嘆台灣人的善良到哪裡去？台灣人的厚道到哪去？人死為大，他提到許崑源在輕生前，跟他太太女兒聊天，感嘆台灣民主怎麼會這個樣子，這麼優秀一個執政團隊被罷免，我活下去還有什麼意思？高雄未來怎麼辦？他的小女兒勸他去洗澡，沒想到他就跳下去了，這是真實的情況，為什麼沒有人關心？

韓國瑜越講越顯得激動，他說為何「鄭南榕是英雄，許崑源是狗熊？」，他一定會為了許崑源名聲做最後的捍衛，不是因為他是黨員的關係，這是人最基本對往生者的尊敬，一個擔心台灣民主不要走向惡質、關心高雄前途的議長，他自殺是因為對局勢感到憤怒、難過而選擇走上這條路，希望所有能人記取許崑源的生前的想法，還原事實，找到真相。

時間對我們來說完全沒用！

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