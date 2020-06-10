陳其邁拚補選？民進黨通過高雄市長徵召辦法　候選人要符合「3原則」

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者蔣婕妤、袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜的罷免案於6日通過，民進黨10日召開中執會，會中通過「民主進步黨2020年高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召辦法」，候選人應符合3個原則，並爭取民眾認同，強化民眾對民進黨信任與支持。

民進黨發言人顏若芳在會後轉述，高雄市第三屆市長韓國瑜罷免案已於2020年6月6日辦理完成，該罷免案投票結果為通過。民進黨在中執會中通過「民主進步黨2020年高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召辦法」，共5項條文。

「民主進步黨2020年高雄市第三屆市長出缺補選提名候選人徵召辦法」條文包括，第一，本辦法依本黨公職候選人提名條例第十一條第五項之規定訂定之，僅適用於高雄市第三屆市長出缺補選；第二，本黨提名人選，應以勝選、為黨舉才、為國選賢與能為原則，就人選之操守能力、價值理念進行整體評估，俾能爭取民眾認同，強化民眾對本黨信任與支持。

第三，主席就前條可能提名候選人，經徵詢、協調、考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後，提名適當人選經中央執行委員會同意後徵召之；第四，徵召過程中，擬爭取提名之同志應遵守本黨黨章之規定，不得互相攻訐，不得傷害本黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分；第五，本辦法經中央執行委員會通過後實施。

而民進黨將於2020年7月19日於台北國際會議中心3樓大會堂召開第十九屆第一次全國黨員代表大會，進行中央執行委員會及其常務執行委員會、中央評議委員會改選，其餘相關細節規畫則授權中常會決定。