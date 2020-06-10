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朱立倫戶籍在三重　黨秘書長徵詢高雄補選人選「不只5位」排除王金平

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▲▼朱立倫於許崑源靈堂前接受媒體訪問。（圖／記者張榮恩攝）

▲朱立倫於許崑源靈堂前接受訪問。（圖／記者張榮恩攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄補選在即，親朱人士日前放話前新北市長朱立倫「黨面對困難時他願意承擔」，被解讀有意願投入補選，但韓國瑜隔天就宣布不會提訴訟，等同封殺所有戶籍不在高雄的人選，朱立倫的戶籍則是在新北市三重區，排除參選可能。秘書長李乾龍10日也表示，朱已經來不及遷戶籍，前立法院長王金平則不會是國民黨參與高雄市長補選的人選。

國民黨秘書長李乾龍10日下午隨黨主席江啟臣級黨務主管前往高雄，弔唁高雄市議長許崑源，結束後針對高雄市長補選議題受訪。李乾龍說，國民黨在補選這一戰不會缺席，而且有信心，目前人選仍在徵詢中，對象不止5位，主要是以能贏取勝選為主要考量。

至於朱、王等黨內大將參選可能性，李乾龍回應，因爲韓國瑜不提罷免訴訟，朱立倫的戶籍也不在高雄，若要遷戶籍時間上可能來不及；至於王金平會尊重黨中央提出的人選，更不會是國民黨參與高雄市長補選的人選。

據了解，黨內積極展開人才尋覓，由於候選人戶籍必須在高雄，徵詢範圍大幅縮小，目前往高雄市府局處首長、黨籍現任議員方向尋覓，條件是在地、專業、願意長期在高雄耕耘的年輕人。其中，具有水利工程的高雄市議員蔡金晏（42歲）、黃柏霖（52歲）、高雄市民政局長曹桓榮（44歲）、農業局長吳芳銘（49歲）都符合黨中央條件，也曾被地方人士推薦。

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