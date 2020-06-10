　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東森傳愛！王令麟暖贈2輛長照專車予北市府　柯文哲讚建構完整銀髮照護網絡

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 東森集團捐贈台北市政府長照車，王令麟，柯文哲（圖/記者徐文彬攝）

▲東森集團關懷銀髮族群，總裁王令麟（右2）秉持著「別人做生意、東森做公益」的理念堅持，採購市值逾100萬的長照專車共2輛，東森新聞雲執行董事邱佩琳（右1）一同捐贈予台北市政府社會局，由台北市長柯文哲（左2）、台北市政府社會局副局長黃清高（左1）代表受贈。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

根據統計2019年全台65歲以上老年人口逾360萬，占比高達15.28%，2026年將邁入「超高齡社會」，有鑑於銀髮長照需求與日俱增，東森集團長期熱心公益、關懷弱勢族群，10日舉辦「東森傳愛 照顧無礙」捐贈儀式，總裁王令麟暖心捐贈長照專車2輛予台北市政府社會局，台北市長柯文哲親自出席代表受贈，未來將提供北投區奇岩樂活社區長照機構與中正區中正老人服務暨日間照顧中心使用。

台灣高齡人口激增，銀髮族群照顧成了當前的重要課題，目前長照4大類服務中，對於長輩與照顧者來說，交通接送是不可或缺的項目。許多長輩因無法自行開車或騎車，在往返醫療院所的過程中，不論是搭乘公車或由家人接送，時常因彼此時間無法配合而造成不便。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 東森集團捐贈台北市政府長照車，王令麟，柯文哲（圖/記者徐文彬攝）

▲▼ 東森集團捐贈台北市政府長照車，王令麟，柯文哲（圖/記者徐文彬攝）

▲2輛長照專車將提供給北投區奇岩樂活社區長照機構與中正區中正老人服務暨日間照顧中心使用。

為解決長輩往返醫療院的不便，王令麟秉持「別人做生意、東森做公益」的理念堅持，號召全體會員共同關懷銀髮族群的需求，提撥電視購物營收，採購市值逾100萬的長照專車共2輛贈與台北市政府社會局，長照專車設有升降設備及輪椅固定帶，不僅能減輕照顧者攙扶長輩的體力負擔，更提升乘車的安全性，能夠有效協助行動不便的長輩順利就醫復健、參與長照服務，提升外出意願，延緩失智及失能風險。

王令麟表示，社會已經邁向高齡化，光是台北市65歲以上人口就高達17%，包括他也是其中之一，而高齡人口多也造成家庭沉重的壓力，有感於市長柯文哲一直以來重視長照問題，東森發揮取之於社會、用之於社會的企業責任，主動捐贈2輛長照車，希望拋磚引玉的舉動能夠喚起更多人一起關懷社會，大家一起來做公益。此外，東森不只經常到各鄉鎮市區的老人院給予關懷，也長期關心偏遠地區原住民小朋友的營養早餐及教育問題，送愛到偏鄉。

▲▼ 東森集團捐贈台北市政府長照車，王令麟（圖/記者徐文彬攝）

▲王令麟總裁表示，東森將持續關懷並協助市府與社會局推動長照服務，共同打造樂齡新生活。

▲▼ 東森集團捐贈台北市政府長照車，柯文哲（圖/記者徐文彬攝）

▲柯文哲提到，政府的資源有限，民間的力量無窮，感謝東森集團幫助市府推動長者照顧。

柯文哲提到，台灣正面臨人口老化問題，他剛當市長時，北市65歲以上人口只有14%，但估計8年做完將超過20%，從「高齡化」邁向「超高齡化」。台北市在長者照顧系統上，每個行政府都有社區整合照顧服務計劃，另有92輛車子在平時負責運送長者及身障者；此外，目前也有5個失智綜合照顧中心、24個失智社區照謢服務據點、居家服務18家、日間照護中心30家、長期照護機構123家和17個居家醫療團隊，僅管有這麼多固定的服務據點，最後都要有交通車把它串連起來。

柯文哲指出，面對長者的照顧，交通運輸服務是其中很重要的一環，雖然政府的資源有限，但民間的力量無窮，感謝東森集團長期以來熱心贊助各項公益活動，不管是偏鄉教育、環保議題及產學合作，皆展現了社會企業責任，防疫期間也捐贈3千萬防疫物資一起守護市民的健康，而這次捐贈2輛長照專車，可幫助市府推動長者照顧，讓台北市的服務據點可以串連起來，建構一個更建全完整的長照網絡。

東森集團持續送愛不間斷，除了銀髮長輩，亦關懷偏遠地區的弱勢孩童、前線醫護人員與各弱勢族群：東森慈善基金會分別捐贈30萬元幫助失智老人基金會與宜蘭聖嘉民啟智中心；東森自然美在疫情期間，捐贈醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物給予前線醫療人員與賽珍珠基金會的新住民媽媽，東森也持續號召全體會員，透過實際行動把愛直送全台每個需要的角落。

此外，防疫期間持續配合政府政策，東森旗下電視購物更率先業界推出《東森農場》特別企劃力挺在地小農，號召會員發揮愛心幫助小農渡過難關，更聯手農委會主委陳吉仲，創下鳳梨釋迦、午仔魚、龍虎斑、玉荷包等農漁產品一天內銷售逾千組的輝煌成績，創造農產多元行銷趨勢，從中央行政院副院長陳其邁、立法委員莊瑞雄、邱議瑩，至地方首長台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、花蓮縣長徐榛蔚等皆親自與東森攜手力薦在地農產。

►王令麟送3千萬東森自然美保養品挺醫護！仁愛院長大讚：體貼入心
►王令麟送愛不停歇！東森捐30萬助失智老人　母親節陪爺奶歡唱舒心
►暖心送新住民媽媽母親節禮物　王令麟：美麗與自信助女性更堅強
►王令麟掏100萬公益金買珍珠芭樂助小農　暖贈3醫院挺醫護
►呵護一線防疫英雄肌膚！　王令麟暖贈3千萬自然美產品
►向醫護人員致敬！王令麟：東森集團捐贈千萬防疫禮

ET快訊
逾93萬票同意罷免！韓國瑜「一肩扛」發表3聲明
板橋「28歲最有錢住戶」開吉500網友！罵保全奴才影片曝..
快訊／衝民進黨黨部！杏仁哥「這一次支持小英」：有做到就大大按
韓國瑜派人勸退凱道遊行　主辦方怒嗆退縮沒擔當「明開記者會切割
佐佐木希AV小三發聲！爆廁所激戰：有私下道歉…人正在台灣行蹤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王令麟送3千萬東森自然美保養品挺醫護！仁愛院長大讚：體貼入心

王令麟送愛不停歇！東森捐30萬助失智老人　母親節陪爺奶歡唱舒心

暖心送新住民媽媽母親節禮物　王令麟：美麗與自信助女性更堅強

王令麟掏100萬公益金買珍珠芭樂助小農　暖贈3醫院挺醫護

呵護一線防疫英雄肌膚！　王令麟暖贈3千萬自然美產品

向醫護人員致敬！王令麟：東森集團捐贈千萬防疫禮

東森傳愛！王令麟暖贈2輛長照專車予北市府　柯文哲讚建構完整銀髮照護網絡

QS世界大學排名出爐！　台大第66名歷年最佳、北科大首次擠進前500名

健保自費醫材「差額上限」引反彈　陳時中：保障民眾權益

薄多義「X歲生日送X隻雞翅」　她帶87歲爸慶生「收到一座雞翅山」爆療癒

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

東森傳愛！王令麟暖贈2輛長照專車予北市府　柯文哲讚建構完整銀髮照護網絡

QS世界大學排名出爐！　台大第66名歷年最佳、北科大首次擠進前500名

健保自費醫材「差額上限」引反彈　陳時中：保障民眾權益

薄多義「X歲生日送X隻雞翅」　她帶87歲爸慶生「收到一座雞翅山」爆療癒

影／板橋「28歲最有錢住戶」吐水辱7旬保全：我是老闆你是奴才！網全怒了：人渣

主動面對、撫平傷痕才能和解！台大學生會擬提案成立「校園轉型正義小組」

中醫研究團隊找到新冠4藥方　張上淳曝「專家討論」結果！

齊柏林逝世3年…遺願礦業改革等不到！5萬人連署反對「永侒礦場開發」

接受「府院徵召」更上一層樓？陳時中鬆口認：未來的事很難說

大學指考戴口罩「考生盼放寬」　陳時中：請大家多忍耐、多配合

對許崑源抹黑攻擊！江啟臣擬採法律措施：告慰議長在天之靈

爸病倒半年沒意識...愛犬「奇蹟吻醒」　他每天努力抬手摸狗！

上街買宵夜「轉角遇到羊」　飼主出現帶回：是我的2隻黑羊

台南市消防之友會　表揚2019年度消防局績優團體及個人獎勵金

「朱立倫戶籍在三重」 黨秘書長徵詢高雄補選人選排除王金平

推案熱區「裝熱」否？　查一官方數字全洩底

昔日「十大槍擊要犯」遞補桃園市議員！　段樹文：等待是天公伯給的磨練

澎湖東海見「灰美稀客」飛天又潛水　遊客驚呼連連：好厲害喔！

香港立法會選舉9月6日登場　民主派拚過半已做好「被DQ」準備

整棟老宅夯！中山區億元老屋1年成交20件　總銷近40億

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

員工年領516萬！「這家化工廠」擊敗台積、大立光

貼心小三送他保健品　火辣比基尼照曝光

做工男「一天4300」沒贏28K？他曝經驗打臉

鸚鵡颱風恐生成？模擬路徑出爐　吳德榮說話了

網問「什麼姓是特別」　釣出獨家姓氏

PS4悠遊卡等到哭　悠遊卡公司揭原因

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

麥當勞「最強商品」？老饕大讚完美比例：24hr都賣就好了

不想當霧峰林家人　林明洋泣訴崩壞史

北捷報警抓逃票網紅　罕見發聲明

「老公名下12筆土地」人妻逼過戶不成氣炸

更多熱門

相關新聞

高雄補選民眾黨組4人小組徵詢　開放合作、無黨優先

高雄補選民眾黨組4人小組徵詢　開放合作、無黨優先

罷韓案以93萬票通過後，高雄市長補選預計最晚在9月登場。台灣民眾黨10日召開黨政會報討論，會後發言人蔡峻維表示，未來將由正副祕書長以及兩位戶籍在高雄的立委蔡壁如、張其祿，組成補選工作小組徵詢各界意見；至於各界關注的藍白合作，蔡峻維說，要看是否符合黨的形象跟訴求，如果人選非常好，不同黨派也願意支持。

吃蚵仔煎被指「罷柯」　蔡英文：想像力豐富

吃蚵仔煎被指「罷柯」　蔡英文：想像力豐富

快訊／蔡英文：任何人都不應該消費許崑源

快訊／蔡英文：任何人都不應該消費許崑源

快訊／蔡英文首度回應「罷韓國家隊」：這是高雄市民集體意志表現

快訊／蔡英文首度回應「罷韓國家隊」：這是高雄市民集體意志表現

韓國瑜不提訴訟　柯P：我是民進黨就讓他告

韓國瑜不提訴訟　柯P：我是民進黨就讓他告

關鍵字：

東森購物王令麟公益柯文哲銀髮族長照ET東森分享愛

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面