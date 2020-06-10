東森傳愛！王令麟暖贈2輛長照專車予北市府　柯文哲讚建構完整銀髮照護網絡

▲東森集團關懷銀髮族群，總裁王令麟（右2）秉持著「別人做生意、東森做公益」的理念堅持，採購市值逾100萬的長照專車共2輛，東森新聞雲執行董事邱佩琳（右1）一同捐贈予台北市政府社會局，由台北市長柯文哲（左2）、台北市政府社會局副局長黃清高（左1）代表受贈。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

根據統計2019年全台65歲以上老年人口逾360萬，占比高達15.28%，2026年將邁入「超高齡社會」，有鑑於銀髮長照需求與日俱增，東森集團長期熱心公益、關懷弱勢族群，10日舉辦「東森傳愛 照顧無礙」捐贈儀式，總裁王令麟暖心捐贈長照專車2輛予台北市政府社會局，台北市長柯文哲親自出席代表受贈，未來將提供北投區奇岩樂活社區長照機構與中正區中正老人服務暨日間照顧中心使用。

台灣高齡人口激增，銀髮族群照顧成了當前的重要課題，目前長照4大類服務中，對於長輩與照顧者來說，交通接送是不可或缺的項目。許多長輩因無法自行開車或騎車，在往返醫療院所的過程中，不論是搭乘公車或由家人接送，時常因彼此時間無法配合而造成不便。

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▲2輛長照專車將提供給北投區奇岩樂活社區長照機構與中正區中正老人服務暨日間照顧中心使用。

為解決長輩往返醫療院的不便，王令麟秉持「別人做生意、東森做公益」的理念堅持，號召全體會員共同關懷銀髮族群的需求，提撥電視購物營收，採購市值逾100萬的長照專車共2輛贈與台北市政府社會局，長照專車設有升降設備及輪椅固定帶，不僅能減輕照顧者攙扶長輩的體力負擔，更提升乘車的安全性，能夠有效協助行動不便的長輩順利就醫復健、參與長照服務，提升外出意願，延緩失智及失能風險。

王令麟表示，社會已經邁向高齡化，光是台北市65歲以上人口就高達17%，包括他也是其中之一，而高齡人口多也造成家庭沉重的壓力，有感於市長柯文哲一直以來重視長照問題，東森發揮取之於社會、用之於社會的企業責任，主動捐贈2輛長照車，希望拋磚引玉的舉動能夠喚起更多人一起關懷社會，大家一起來做公益。此外，東森不只經常到各鄉鎮市區的老人院給予關懷，也長期關心偏遠地區原住民小朋友的營養早餐及教育問題，送愛到偏鄉。

▲王令麟總裁表示，東森將持續關懷並協助市府與社會局推動長照服務，共同打造樂齡新生活。

▲柯文哲提到，政府的資源有限，民間的力量無窮，感謝東森集團幫助市府推動長者照顧。

柯文哲提到，台灣正面臨人口老化問題，他剛當市長時，北市65歲以上人口只有14%，但估計8年做完將超過20%，從「高齡化」邁向「超高齡化」。台北市在長者照顧系統上，每個行政府都有社區整合照顧服務計劃，另有92輛車子在平時負責運送長者及身障者；此外，目前也有5個失智綜合照顧中心、24個失智社區照謢服務據點、居家服務18家、日間照護中心30家、長期照護機構123家和17個居家醫療團隊，僅管有這麼多固定的服務據點，最後都要有交通車把它串連起來。

柯文哲指出，面對長者的照顧，交通運輸服務是其中很重要的一環，雖然政府的資源有限，但民間的力量無窮，感謝東森集團長期以來熱心贊助各項公益活動，不管是偏鄉教育、環保議題及產學合作，皆展現了社會企業責任，防疫期間也捐贈3千萬防疫物資一起守護市民的健康，而這次捐贈2輛長照專車，可幫助市府推動長者照顧，讓台北市的服務據點可以串連起來，建構一個更建全完整的長照網絡。

東森集團持續送愛不間斷，除了銀髮長輩，亦關懷偏遠地區的弱勢孩童、前線醫護人員與各弱勢族群：東森慈善基金會分別捐贈30萬元幫助失智老人基金會與宜蘭聖嘉民啟智中心；東森自然美在疫情期間，捐贈醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物給予前線醫療人員與賽珍珠基金會的新住民媽媽，東森也持續號召全體會員，透過實際行動把愛直送全台每個需要的角落。

此外，防疫期間持續配合政府政策，東森旗下電視購物更率先業界推出《東森農場》特別企劃力挺在地小農，號召會員發揮愛心幫助小農渡過難關，更聯手農委會主委陳吉仲，創下鳳梨釋迦、午仔魚、龍虎斑、玉荷包等農漁產品一天內銷售逾千組的輝煌成績，創造農產多元行銷趨勢，從中央行政院副院長陳其邁、立法委員莊瑞雄、邱議瑩，至地方首長台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、花蓮縣長徐榛蔚等皆親自與東森攜手力薦在地農產。

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