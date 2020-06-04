王令麟送3千萬東森自然美保養品挺醫護！聯合醫院院長大讚：體貼入心

▲東森總裁王令麟(右2)與東森新媒體執行董事邱佩琳(右1)共同出席關懷醫護人員，由臺北市立聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌(中)代表受贈。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

自今年初新冠肺炎肆虐全球以來，台灣相較其他國家防疫有成，成為世界上最安全的地方，一切都要感謝醫護人員的努力。隨著社交限制逐步解禁，民眾漸漸走出疫情陰霾、恢復正常活動，醫護人員仍絲毫不敢鬆懈，持續守護台灣防疫安全。體恤前線醫護人員的辛勞，東森集團總裁王令麟精選東森自然美總價值超過3千萬的東森自然美瑞昇深層保濕舒敏精華乳捐贈為防疫禮物，今(6/4)王令麟也親赴臺北市立聯合醫院仁愛院區表達敬意並關懷第一線醫護人員肌膚健康。

▲臺北市立聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌大讚東森做公益體貼入微，捐贈保養品具療癒醫護人員的意義。

臺北市立聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌代表全院醫護人員接受捐贈時表示：「回顧這場新冠肺炎戰役恍如做了一場夢，所幸第一波疫情至今算是告一段落，相信醫護人員能夠堅持到現在，都是靠台灣人持續給予正能量才得以支撐下去，不論是一般民眾或是像東森這樣的大企業，不斷為我們送來溫情與關懷，我想台灣能安然度過這場疫情都要歸功於人性中最善良的那一面。」同時蕭勝煌特別肯定東森自然美對醫護人員需求觀察入微，不同於民生物資，送上保養品更具療癒意義，對天天至少8小時以上口罩不離臉的護理人員而言格外體貼，大讚東森不只做生意還很認真做公益的精神，令人相當感動。

▲王令麟不捨醫護人員防疫期間的努力，提醒努力照顧患者之餘也要好好照顧自己。

東森集團總裁王令麟特別親自出席向第一線醫護人員表達敬意，感謝他們讓台灣成為世界上最安全的地方，他說：「這次新冠肺炎疫情，看到所有人大方付出對醫護人員的關愛相當感動，所以東森自然美也想盡一份心力，尤其每次在新聞上看到醫護人員長時間戴著口罩臉上過敏、紅腫相當令人不捨，因此特別挑選東森自然美瑞昇深層保濕舒敏精華乳贈送給大家，活動開跑至今已送出約 9,500份，未來醫護人員如果有更多需求，我們樂於擴大規模持續供應，希望讓醫護人員除了在第一線照顧患者，也能夠透過保養品照顧自己。」

▲東森自然美瑞昇深層保濕舒敏精華乳為醫美級保養品，可修護長期戴口罩形成的肌膚問題。

此次東森自然美捐贈瑞昇深層保濕舒敏精華乳具頂級的保濕修護力，可修護因長時間配戴口罩而引起的肌膚問題，如：皮膚泛紅、乾癢、出油、爆痘等，除先前推出第一波活動：凡防疫人員至「東森購樂趣」FB粉專留言『防疫人員加油』，並私訊出示醫護相關工作證，即可立刻領取超暖心限量防疫精選好禮，第二波再度針對愛心不落人後的東森購物會員推出，買一組3瓶「東森自然美瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，東森自然美就捐出1瓶給辛勞的前線醫護人員，邀請全民一起來送暖。

▲王令麟防疫初期就曾自掏100萬購買小農芭樂送給醫護人員補充營養。

長期致力於公益、深耕在地的王令麟，持續善盡企業社會責任，秉持「別人做生意，東森時時刻刻做公益」的信念，長期關懷社會弱勢族群。從新冠肺炎疫情爆發初期，東森集團第一時間響應政府、投身公益、關心地方小農，不僅日前向行政院農委會採購價值100萬元燕巢芭樂，把當季最優質、最營養的水果送到前線醫護人員手中；東森自然美也於日前捐贈1萬瓶、價值超過3千萬的醫美及保養品捐贈給醫護人員，希望以實際行動送愛全台，呼籲民眾防疫莫忘送愛互助，一同度過難關並守住全台民眾健康。

►不捨一線醫護防疫辛勞 王令麟捐3000萬自然美醫美級保養品

►「別人做生意、我們做公益」 東森永遠與農民站在一起

►2小時熱賣8000條！東森王令麟力促「海味金鑽石」午仔魚 陳吉仲大秀廚藝

►鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱 王令麟：東森永遠與農民站在一起

►東森首賣嘉義極光哈密瓜 王令麟加碼助攻會員暴動搶光1600顆

