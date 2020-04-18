呵護一線防疫英雄肌膚！　王令麟暖贈3千萬自然美產品

▲東森集團總裁王令麟(右3)致敬防疫英雄，提供一萬瓶市價3000元的東森自然美醫美級保養品，希望呵護前線醫護疲憊的肌膚。（圖／記者徐文彬攝）

記者鍾欣妍／採訪報導

不捨全台醫護人員連月來堅守防疫第一線的辛勞，東森集團總裁王令麟免費提供一萬瓶市價超過3000萬元的東森自然美保養品，只要憑相關工作證件上網登錄就可以獲得，至今有近萬名防疫英雄收到暖心的禮物，東森集團副總裁廖尚文於18日代表集團出席護理師公會理監事會，親自送上抗疫物資表達感激之情。

▲高靖秋理事長（左）讚許東森集團總裁王令麟細心注意到，全台護理人員因長期配戴N95口罩對肌膚的傷害。（圖／記者徐文彬攝）

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋讚許東森集團總裁王令麟，細心注意到醫護人員長期戴N95口罩對肌膚的傷害，捐贈親身體驗做見證的產品，「平常保養是一回事，戴著口罩確實是比較傷害皮膚，我們希望透過這樣的捐助，讓我們同仁工作之餘，也有機會感受到這個皮膚被照顧到。」

▲▼東森集團副總裁廖尚文代表集團出席護理師公會理監事會，帶來東森自然美產品表達感激之情。（圖／記者李毓康攝）

新冠肺炎蔓延全球，然而台灣疫情相對穩定，都是有默默守護台灣的醫護人員挺身而出，不過長期戴N95口罩，深深壓痕烙印在臉龐，東森集團送上通路最暢銷、醫美級的「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，每份都寫上加油打氣的字條。

▲東森集團關懷前線防疫醫護，提供通路最暢銷、醫美級的「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」。（圖／記者湯興漢攝）

東森集團副總裁廖尚文表示，東森集團從3月13號發起對全台醫護人員的捐贈行動，贈品包含保健食品和東森自然美護膚保養品，「我們希望透過這樣的舉動，能夠讓站在第一線的護理人員，透過保健食品能夠強壯身體，透過東森自然美的產品，能夠讓他的肌膚維持好的狀況。」

除了與醫護人員同心抗疫，東森也號召千萬會員一同關懷，即日起，凡購買「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」組合，東森自然美即捐出一瓶市價3,080元的「瑞昇深層保濕舒敏精華乳」，買越多捐越多。

▲▼疫情期間，東森購物於旗下電視購物與購物網等通路大力促銷國內優質農漁產品，農委會主委陳吉仲(上圖中)和台南市長黃偉哲（下圖中）到場站台創下佳績。（資料照／東森購物提供）

秉持「別人做生意，東森做公益」的精神，在疫情期間也多次號召東森千萬會員，一起做愛心力挺小農，化解農漁產品滯銷危機，在2月份起推出《東森農場》力挺在地小農特別企劃，農委會主委陳吉仲和台南市長黃偉哲也特別上購物台一起推銷農產，創下鳳梨釋迦熱銷逾3,500組、嚴選產銷履歷養殖午仔魚及龍虎斑開賣兩小時內狂賣超過2,000組、台南關廟鳳梨狂銷1.4萬顆，展現輝煌成績。另外，東森也攜手新北市政府推出「新北專區」，幫業者拓展虛擬通路商機。

廖尚文強調，希望透過東森購物的平台，在疫情下積極協助農漁民提升銷售，「疫情發生之後，陸陸續續從公益的角度，在東森購物的平台上面，協助政府單位例如農委會，他們為了協助小農，為了協助漁民，農委會陳吉仲主委，親自上我們東森購物的平台，在東森購物LIVE節目的方式，來協助小農出售。」

受到疫情波及的還有弱勢團體，平日小額捐款大縮水，東森集團身為公益表率，持續發揮企業社會責任，捐助先前為家鄉義大利募款而爆紅的呂若瑟神父，在宜蘭創立的「聖嘉民啟智中心」30萬元添購日常必需品，度過疫情難關，東森奉獻愛心，時時刻刻不間斷。

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