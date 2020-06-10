柯文哲挨轟沒財政紀律　追加減預算案一讀卡關

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲挨轟沒財政紀律又一樁！台北市議會10日審查市府追加預算案，包括追減18億元社會福利發展基金、追加6億元廣慈博愛園區一般公務預算。原本北市編列18億社發基金，但被要求應以公務預算編列，結果預算竟大打折，變成只有追加6億，議員傻眼轟簡直照妖鏡，決議暫擱此案，要求市府提出懲處名單，再交付委員會審查。

北市議會10日召開大會，無黨籍陳政忠首先發難，批評市府「半暝呷西瓜，反症」，預算應該有一貫性，是欺騙議會？這種追加減預算可以付委，那議會就是眼瞎，去年18億到底怎麼夭折？主計處長鄭瑞成回應，109年度工程進度不需要那麼多，把錢移到110年再來編，並直說抱歉。

陳政忠反批，「你跟我說抱歉，我怎麼跟市民說抱歉？」台北市政府開這麼大玩笑，「這種預算可以付委？開議會玩笑！亂來！」鄭瑞成尷尬回稱，不好意思，請議員多多支持，先付委。

此時，王浩也跳出來批評，指當時委員會審預算的時候，市府首長稱「這18億一毛都不能少」，因為有工程急迫性，當時編在社發基金，但是新建工程編在社發基金就是逃避議會監督，因為基金運用可以「預併決」（預算併決算）方式處理，所以就編很多，可以挪用，不ㄌ需要議會同意，結果去年決議把工程款轉成正式公務預算，「就變成照妖鏡，一照完18億變6億」。

王浩認為，這12億資金，可以做其他對老百姓有意義的事情，他要求送懲處名單才給能付委，公務預算雖然帳面很好看，沒有這筆金額，但他希望編列公務預算「放在陽光下」，「放在基金裡頭就是黑暗的角落」。

鄭瑞城重申，去年上半年估預算時候，有需要這麼多（18億元）。但陳政忠仍不滿說，這要議員要如何自圓其說？「短短12個月的預知能力都沒有，你們在開什麼政府？」去年預算審完至今才過5、6個月就變成6億元，還要議會背書？

針對廣慈博愛院興建案，王浩事後受訪指出，當時說一毛不能刪，公務預算要列年度計畫表，當時沒有提出，都發局混、社會局也沒問，因為柯文哲公務預算追加太多會感覺負債，就是要讓帳面上數字降低，如果再編18億元，若預算執行不力，柯也會算帳，所以局處寧願被議會罵，也不要被柯文哲罵，根本沒有財政紀律。

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