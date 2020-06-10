快訊／蔡英文回擊柯文哲：民主政治沒有一黨專政！





▲總統蔡英文。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜6日被以超過93萬票罷免，成了我國史上第一人。台北市長柯文哲9日批評民進黨，台灣恐怕要成為一黨專政了。對此，總統蔡英文10日透過臉書回擊，「民主政治沒有一黨專政，我們做得好，人民就會給我們機會。我們做不好，人民就會淘汰我們，這就是民主國家、民主政治。」



蔡英文表示，選舉跟罷免，都是人民的基本權利。這一次，高雄市民就用民主的方式，替自己的家鄉做出了決定，對所有政黨和政治人物來說，都必須尊重，也應該有所警惕。人民才是國家的主人，既然承擔公職，就要全力以赴，這是政治人物的本分。



蔡英文提到，「對於許崑源議長過世，民進黨在第一時間就表達哀悼，希望家屬節哀保重。後續的調查，也由檢調進行當中。我要再一次強調，任何生命的逝去，不分黨派都同感悲傷和哀悼，但不論任何人或團體，都應該保持理性，不該消費逝者。」



蔡英文說，投票已經結束，希望各方都能理性面對，也能沉澱心情，「建設高雄是我的承諾，不管誰當市長，我都不會忘記這個承諾。至於補選的提名，民主進步黨 會有機制來做決策，高雄的建設和我們對高雄的承諾，都會納入考量。」



蔡英文強調，只要好好建設高雄，讓高雄更好、更進步，沒有人會是輸家，高雄市和高雄市民，都會是贏家。

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