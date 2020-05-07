王令麟送愛不停歇！東森捐30萬助失智老人　母親節陪爺奶歡唱舒心

▲東森副總裁廖尚文(左)捐贈30萬，天主教失智老人社會福利基金會執行長鄧世雄(右)大表感激之意。（圖／記者周辰亘攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

即使新冠肺炎疫情重創經濟，在全球按下暫停鍵，東森集團總裁王令麟仍持續關注公益送愛不停歇，積極協助需要幫助的公益團體共度難關。今(5/7)由東森副總裁廖尚文代表前往台北市萬華區天主教失智老人基金會捐贈30萬協助基金會運作，持續關懷社區獨居及失智老人，同時偕東森購物主持人增釗及玉雙與現場超過60位以上的獨居長者同歡，提前慶祝母親節，讓爺爺奶奶開心大讚：「好久沒有這麼熱鬧過」。

▲廖尚文走訪老人院必獻唱展現親和力，幽默與好歌喉圈粉全台爺爺奶奶。

每回走訪老人院都以好歌喉陪伴爺爺奶奶的東森副總裁廖尚文，今再度為眾人獻唱「媽媽請妳也保重」、「月娘啊聽我講」等經典歌曲持續圈粉，眾人頻喊「廖帥」狂讚他根本「被事業耽誤的歌星」，讓廖尚文樂得笑說：「能在母親節前和這麼多大哥哥、大姐姐同樂，也是照顧老人身心靈的一種方式。」呼籲社會多用耐心、愛心關懷失智長者，也提醒長期照顧者別忘了多愛自己一點。

▲長期獨居的爺奶在歡唱聲中一掃這段艱難時期的低迷情緒。

廖尚文表示，過去東森集團長期關注偏鄉部落弱勢學童，持續辦理「愛的早餐」20年，隨著台灣正式進入高齡社會，因此東森慈善基金會擴大照顧全齡族群，投入陪伴長輩、關懷銀髮族的行動。有鑑於防疫期間公益團體捐款銳減，東森總裁王令麟秉持「別人做生意，東森時時刻刻做公益」的精神，東森集團特別捐贈30萬元，希望拋磚引玉，喚醒社會大眾對於弱勢團體的關注，並在防疫期間以符合政府規範的方式，持續送愛全台。

▲義剪志工為爺奶修剪髮型，轉換好心情。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄指出，基金會自97年開始承辦萬華老人服務中心，提供低收入、失能、失智的獨居長者送餐、居家探訪、電話關懷提供全人服務，然而受疫情影響這段期間捐款減少30%以上，感謝東森的捐款就像一場即時雨，讓基金會鬆了一大口氣。不僅如此，自從除夕之後會內未曾辦理過大型活動，加深這段艱難時期長輩的情緒低迷，失智、獨居長輩平時非常需要實質的互動交談、社交活動，因此這次聯歡活動特別先向社會局請示通過，感謝東森帶來熱鬧歡唱活動加上日式威廉志工提供的義剪服務，讓長輩們有機會出門動一動，轉換心情儲存正能量。

▲新冠肺炎疫情影響台灣農漁業外銷，農委會主委陳吉仲（中）兩度親自上東森購物銷售農漁產品，立法委員莊瑞雄（右）也到場站台，與東森購物董事長王令麟一起大力推廣農漁產品。（資料照／東森購物提供）

儘管防疫期間各大企業面臨經營重大挑戰，在東森大家長王令麟的堅持下，持續嗡嗡嗡送愛全台各個角落不停歇，不僅母親節前送東森自然美保養品鼓勵新住民媽媽建立美麗與自信，先前也捐贈30萬元幫助宜蘭聖嘉民啟智中心在這波疫情中紓困，更早在新冠肺炎疫情初期即率先配合農委會銷售農漁產，化解小農滯銷危機，並向「台灣隊長」醫護警消及疫苗研發團隊致敬，捐贈保健品及東森自然美醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物，希望以實際行動送愛，同時呼籲民眾防疫期間不忘發揮一己之力，關注弱勢族群需求，一同度過難關。