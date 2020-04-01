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向醫護人員致敬！王令麟：東森集團捐贈千萬防疫禮

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記者陳珊珊／採訪報導

為了向「台灣隊長」醫護警消及疫苗研發團隊致敬，東森集團總裁王令麟特地指示旗下東森購物與東森自然美捐贈防疫禮物，精選目前通路最暢銷的保健品和保養品，希望能替台灣醫護團隊和家人補充健康好體力、維持美麗好氣色，捐贈物資總金額高達1216萬台幣。

▲▼東購捐雙和醫院防疫禮物,公益,新冠肺炎,雙和醫院,東森購物,自然美,醫護人員。（圖／記者姜國輝攝）

▲東森購物電話行銷部執行長紀坤傑（右二）與東森自然美生技中心廠長張明峯（右一）親自將防疫禮送到雙和醫院，由副院長張承圭(中)代表接受。（圖／記者姜國輝攝，下同）

雙和醫院副院長張承圭表示：「非常感謝社會大眾對於承受極大壓力的醫護人員支持與關懷，雙和醫院全體醫護人員會努力為大家守住健康，在此也特別感謝東森購物和東森自然美，以實質行動來體現對醫護人員的溫馨關懷，最重要就是東森購物擁有這份支持醫護的心意，讓醫護同仁們感受到溫暖，更有士氣來面對疫情的挑戰」。

▲▼東購捐雙和醫院防疫禮物,公益,新冠肺炎,雙和醫院,東森購物,自然美,醫護人員。（圖／記者姜國輝攝）

▲雙和醫院副院長張承圭（左）頒發感謝狀給東森購物電話行銷部執行長紀坤傑。

東森自然美生技中心廠長張明峯表示，「醫護人員由於長時間戴著口罩，臉部肌膚變得容易乾癢 、脫皮或泛紅，東森自然美呵護疼愛所有醫護人員的肌膚，在辛苦工作之餘，也能收到讓肌膚保持最佳狀況的優質MIT保養產品『東森自然美瑞昇超逆齡賦活膠囊』，就算素顏戴口罩，也能散發美麗好氣色」。

▲▼東購捐雙和醫院防疫禮物,公益,新冠肺炎,雙和醫院,東森購物,自然美,醫護人員。（圖／記者姜國輝攝）

▲醫護人員對東森集團的愛心感到超窩心。

東森購物電話行銷部執行長紀坤傑則表示，「本次捐贈物資中含東森健康生醫所贊助的優適活品牌『速威B群糖衣錠』，富含高單位B群，一天一錠，補足所需戰鬥力。由華陀扶元堂贊助的『華陀IDP精華奶粉鑽石乳蛋白』，以紐西蘭純淨牛乳提煉，含人體細胞、組織、器官的主要構成物質，有助增強體力，保持健康好元氣。還有由喬伊國際股份有限公司所贊助的商品『妍美会高純度褐藻糖膠健康防護強化膠囊』，日本專利褐藻糖膠，補充礦物質微量元素，全面提升保護力」。

▲▼東購捐雙和醫院防疫禮物,公益,新冠肺炎,雙和醫院,東森購物,自然美,醫護人員。（圖／記者姜國輝攝）

▲東森集團向第一線警消醫護人員致敬，謝謝他們對防疫的辛勞。

東森購物指出，凡於3/16-4/30止，至「東森購樂趣」FB粉專留言「防疫人員加油」，並私訊出示醫護、救護、消防相關工作證，即可立刻領取超暖心限量防疫禮(贈完為止)，另外還可在東森購物享有專屬獨家限定優惠。

別人做生意  東森做公益

秉持「別人做生意、東森做公益」的精神，東森持續積極配合政府政策，疫情期間因國內農漁產外銷受到衝擊，因此率先響應農委會協助開賣鳳梨釋迦、午仔魚與石斑魚力挺小農，在東森購物董事長王令麟與農委會主委陳吉仲親自號召下，東森購物最有愛心的會員熱烈響應，連續創下鳳梨釋迦熱銷逾3,500組及嚴選產銷履歷養殖午仔魚、龍虎斑，開賣兩小時內狂賣超過2,000組的輝煌成績。另外也攜手新北市政府推出「新北專區」，幫業者拓展虛擬通路商機，更不斷精進服務品質，為台灣社會盡一份心力，更為所有會員帶來最愉悅舒適的購物體驗。

▲▼ 農委會主委上東購促銷台東釋迦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼疫情期間，東森購物率先響應農委會政策，於旗下電視購物與購物網等通路大力促銷國內優質農漁產品，台東鳳梨釋迦一開賣立即狂銷3萬台斤，午仔魚與石斑魚2小時熱賣8,000條。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／東森購物提供）

東森購物開賣午仔魚、龍虎斑（圖／東森購物提供）
►經濟部斥資億元補助零售業上架電商　東森購物力挺政府美意創雙贏
►「別人做生意、我們做公益」　東森永遠與農民站在一起
►2小時熱賣8000條！東森王令麟力促「海味金鑽石」午仔魚　陳吉仲大秀廚藝
►鳳梨釋迦2小時大賣250萬、3500箱　王令麟：東森永遠與農民站在一起

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