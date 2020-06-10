高雄補選民眾黨組4人小組徵詢　開放合作、無黨優先

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓案以93萬票通過後，高雄市長補選預計最晚在9月登場。台灣民眾黨10日召開黨政會報討論，會後發言人蔡峻維表示，未來將由正副祕書長以及兩位戶籍在高雄的立委蔡壁如、張其祿，組成補選工作小組徵詢各界意見；至於各界關注的藍白合作，蔡峻維說，要看是否符合黨的形象跟訴求，如果人選非常好，不同黨派也願意支持。

民眾黨10日找開黨政會報前，先舉行新任秘書長謝立功的布達記者會，主席柯文哲也現場頒發聘書。面對記者提問有關高雄補選一事，柯文哲表示，會議中會討論。

會後，發言人蔡峻維轉述，會議中決議組成高雄市補選工作小組，由秘書長謝立功、副秘書長陳建彰以及2位戶籍在高雄市的立委蔡壁如、張其祿組成4人小組，徵詢相關有意願或可能人選。

蔡峻維強調，是否一定推人，還不確定，還需要時間徵詢相關人選；至於條件部分則不設限，無黨籍也願意合作，盼盡量凝聚更多力量。有沒有討論到藍白合作？蔡峻維說，不會抗拒，無論是藍白或跨黨派合作都是考量方向。

若國民黨要推出自家黨籍參選人，是否還有合作機會？蔡峻維表示，要看是否符合黨的形象跟訴求，如果人選非常好，不同黨派也願意支持。他強調，目前還在徵詢階段，沒有確切時程。會中有盤點在地人選，還沒跟對方洽談，先等諮詢過後再對外宣布。

知情人士則指出，可能人選不脫那幾個，黨內就是針對民眾黨戶籍在高雄者懇談，張其祿、蔡壁如因為是立委不考慮，剩下出任高雄區總服務處主任的馮啟彥醫師，「現在就把有基本知名度的盤點出來，4人小組會審核、洽談」。

該人士指出，不排除跟其他政黨協商，親民黨籍的吳益政也有可能合作，也會先看國民黨出牌，看有沒有合作意願。至於傳聞多時的吳益政，知情人士指出，吳益政至少要無黨籍，最好狀況下是加入民眾黨。倘若國民黨提出自己人的話，合作的空間「會非常小」，還是以無黨籍人選為優先。

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