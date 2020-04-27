暖心送新住民媽媽母親節禮物　王令麟：美麗與自信助女性更堅強

▲東森自然美執行長林燕玲(左)代表集團總裁王令麟前往賽珍珠基金會捐贈母親節禮物，與賽珍珠基金會董事長尤英夫(右)及新住民媽媽合影留念。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

向媽媽們傳遞愛與敬意的母親節即將來臨，然而受新冠肺炎影響，許多行業大不景氣，尤其新住民家庭原屬於社會弱勢族群，不少媽媽都面臨無薪假、裁員失業等收入銳減的困境，今年恐怕難以開心過節。長期關懷弱勢族群需求的東森集團總裁王令麟，特別提前準備東森自然美保養品寵愛新住民媽媽們，希望媽媽轉換心情，繼續做子女心中最強大的支柱。

▲東森自然美提供賽珍珠基金會內輔導的新住民媽媽們一人一份保養品。

今(4/27)東森自然美執行長林燕玲代表「東森爸爸」王令麟，前往賽珍珠基金會送上母親節獻禮，並向偉大又辛苦的新住民媽媽們致意，她說明：長期以來東森集團對於公益活動都是不遺餘力，自然美在東森入主之前也長期關注女性社會關懷作為企業社會責任，而總裁王令麟先前就注意到賽珍珠基金會相當照顧新住民女性，因此這次透過東森自然美來共襄盛舉，希望為新住民媽媽盡一份心力。

▲東森自然美積雪草煥活系列體驗組希望作為女性提升美麗與自信心的正向動力。

林燕玲進一步表示，有鑑於新冠肺炎期間，多數人長時間戴口罩因悶熱、摩擦及細菌等問題，容易造成肌膚敏感、泛紅、甚至冒痘、發炎等，因此特別準備東森自然美積雪草煥活系列體驗組贈與賽珍珠基金會，希望陪伴新住民媽媽們度過這段非常時期，畢竟女性很大一部分的自信心來源來自於容顏，相信不論身分、地位，美麗或自信心對女性而言都是家庭或職場上不可或缺的動力。長遠來看，也透過這個方式開啟新住民女性認識東森自然美的機會，特別代王令麟邀請未來有考慮創業、加入美容行列成就自己事業的媽媽們，都可以透過東森自然美輔導就業或開店，開拓全新的人生。

▲林燕玲(左)代表東森爸爸王令麟向賽珍珠基金會致意，也鼓勵有志開拓事業的媽媽們加入東森自然美。

長期關懷新住民婦女需求、在台成立已52年的賽珍珠基金會，不僅協助募款幫助許多低收入新住民家庭度過難關，也從婦女培力、輔導家庭親子關係等生活、就業等多方面協助。賽珍珠基金會董事長尤英夫說：「王總裁很有愛心，101年起就曾大力捐款並協助賽珍珠基金會運作，今年受新冠肺炎影響停辦每年固定舉行的新春圍爐活動，改成透過贈送生活必需品的方式進行，這次東森自然美贈送的保養品對會內弱勢新住民媽媽意義重大，因為她們平時都忙於生計，把最好的資源都留給小孩，疏於照顧自己，這些保養品能讓她們在為家庭忙碌之餘也可以保養自己，立意相當好。」尤英夫表示，非營利組織受疫情影響甚鉅，光這三個月就已減少了11%的捐款，相信未來可能會持續減少，因此希望大家若還有能力、不忘加入認捐行列，透過每個月一千元幫助更多家庭的孩子安心就學。

這次領到東森自然美保養體驗組的其中一名新住民媽媽，自大陸來台已13年的楊小姐，分享過去她在飯店有一份穩定工作，礙於這波疫情影響已失業，目前只能暫時到早餐店打零工，努力養大3個孩子，過去為了省吃儉用都只用最基礎的保養品，如今有機會使用到東森自然美的保養品真的很感謝東森集團的心意。

▲新冠肺炎疫情影響台灣農漁業外銷，農委會主委陳吉仲（中）兩度親自上東森購物銷售農漁產品，立法委員莊瑞雄（右）也到場站台，與東森購物董事長王令麟一起大力推廣農漁產品。（資料照／東森購物提供）

東森集團大家長王令麟秉持「別人做生意，東森時時刻刻做公益」，長期關懷社會弱勢族群，近期拋磚引玉捐贈30萬幫助聖嘉民啟智中心，先前也於新冠肺炎疫情初期即率先配合農委會銷售農漁產，化解小農滯銷危機，並向「台灣隊長」醫護警消及疫苗研發團隊致敬，捐贈保健品及東森自然美醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物，希望以實際行動送愛全台，同時呼籲民眾防疫期間莫忘送愛互助，一同度過難關。

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