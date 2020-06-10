影／新黨發動罷免陳柏惟　王炳忠口誤喊：顏寬恒下台！

政治中心／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，社會瀰漫一股「報復性罷免」氛圍，新黨於10日上午召開記者會，發起罷免基進黨立委陳柏惟的行動，然而新黨發言人王炳忠談及連署書份數時，不小心口誤，將陳柏惟名字喊成前立委顏寬恒，變成「顏寬恒下台」等言論。

新黨青年軍10日召開記者會，宣布將發起第一波罷免，目標對準陳柏惟。王炳忠表示，陳柏惟是立法院國防委員會有史以來最「孔鏘」、「噗嚨共」的立委，不只是對兩岸、國防事務草包，連選罷法也沒搞懂，以為自己可以安枕無憂，但其實罷立委比罷議員還要容易。

▲新黨召開記者會，揚言要罷免陳柏惟。左起依序為林明正、王炳忠、蘇恆。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

王炳忠提到，以陳柏惟所在台中市第二選區來說，總選舉人數近30萬，約7萬就可罷免，本屆立委選舉顏寬恆得票達10萬，和陳柏惟只差5千多，要罷掉他很有機會。

王炳忠強調，罷免連署書第一階段只要2000多份，第二階段要2萬多份，最後投票也只要7萬多票，「陳柏惟就掰掰。」只見王炳忠越講越嗨，口誤喊出「如果投給顏寬恒的10萬票，出來7成，那『顏寬恒』就下台了！就是這麼簡單！」

聽聞王炳忠口誤，一旁的新黨青年軍林明正趕緊小聲提醒，「是陳柏惟…」而王炳忠也改口「哦！陳柏惟就下台！」隨後又補充，「那…反正顏寬恒現在也沒上台啦！所以他這個上台下台都無所謂，重點把在台上的人趕下台。」

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