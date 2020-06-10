被新黨嗆「孔鏘立委」！陳柏惟反擊「2天前就超前部署」…司改文獲網讚專業





▲台灣基進立委陳柏惟。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免後，社會瀰漫一股「報復性罷免」氛圍，新黨於10日上午召開記者會，發起罷免基進黨立委陳柏惟的行動。陳柏惟10日下午在臉書上表示，沒有什麼好回應的，自己前兩天於臉書上發表的司法精神醫學體系改革文章，可說是「超前部署」。

新黨青年軍10日召開記者會，宣布將發起第一波罷免，目標對準陳柏惟。王炳忠表示，陳柏惟是立法院國防委員會有史以來最「孔鏘」、「噗嚨共」的立委，不只是對兩岸、國防事務草包，連選罷法也沒搞懂，以為自己可以安枕無憂，但其實罷立委比罷議員還要容易。

王炳忠提到，以陳柏惟所在台中市第二選區來說，總選舉人數近30萬，約7萬就可罷免，本屆立委選舉顏寬恆得票達10萬，和陳柏惟只差5千多，要罷掉他很有機會。

面對新黨要提罷免，陳柏惟10日中午在個人臉書先表示，「想回都不行，粉專按發文就當機」隨後再補充，「算了，沒什麼好回的，這兩天專業文已經超前部署回覆了。」

回顧陳柏惟這兩天在粉專的文章，他先是在8日發布「司法精神醫學體系改革1：從疾病到犯罪，如何超前攔截？」一文，9日再提「司法精神醫學體系改革2：司法鑑定的漏洞比想像還多！」由於陳柏惟這2篇針對司法精神醫學體系改革的文章表格清晰，引起許多網友大讚專業。

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▼陳柏惟回應新黨提罷免。（圖／翻攝自陳柏惟個人臉書）