歐盟17頁報告指控中國、俄羅斯：散布疫情不實資訊　發動輿論戰洗白形象

▲歐盟「價值與透明度委員會」副主席喬洛瓦，將於歐洲時間10發表報告。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐盟周二（9日）正式指控中國和俄羅斯，大量散布與2019新型冠狀病毒（COVID-19）有關的不實資訊，企圖削弱破壞歐盟的民主體制。《法新社》揭露的一份報告中，比利時布魯塞爾（Brussels，歐盟總部）指出，莫斯科和北京在疫情期間積極「大外宣」，試圖讓輿論兩極化，從而擦亮他們自己的招牌。

綜合外電報導，報告中寫道兩國的誤導和不實資訊就如「洪水」一般，趁著歐洲和全世界因為疫情手忙腳亂的時候湧入。歐盟委員會也批評大型社群網站，在幫助使用者進行事實查核這一方面，所給予的幫助實在太過稀少，導致許多人受到「不實資訊大流行」的影響，誤信錯誤的衛生建議，以及陰謀論、詐騙和仇恨言論。

這項共計17頁的報告預計在歐洲時間周三（10日）公布，《法新社》搶先披露其中內容並引述，「外國行為者和特定的第三世界國家，尤其是俄羅斯和中國，已經在進行有目的的影響行動，還有散布大量疫情不實資訊。」

屆時發表這份報告的人會是歐盟「價值與透明度委員會」副主席喬洛瓦（Věra Jourová），她指控莫斯科和北京正想方設法，企圖破壞歐洲民主，並催化輿論兩極化，並在2019新型冠狀病毒的防疫表述下，加強自身的形象。

▲歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（圖／路透）

事實上早在4月時，歐盟「反不實訊息任務小組」已經詳細指出，「由中國官方對動的合作聯盟」，正在壓低國際因疫情大流行而對其的指控。歐盟將任務小組的報告內容上升至更具官方色彩的指控，並刪去許多外交辭令，最終完成此次17頁的報告。

歐盟前外交事務主席波瑞爾（Josep Borrell）8日表示，中國或許會是歐盟「系統性的競爭對手」，但在軍事上絕對不是敵對關係，對世界和平也不是威脅。波瑞爾當時和中國外交部長王毅結束長達3個小時的視訊通話，事後接受記者採訪。

波瑞爾在視訊採訪中告訴記者，他和王毅談了許多，包括香港和人權等，並稱雙方都是在「開放且坦白」的基礎上進行談論，「我了解中國對被列為系統性競爭對手，是有些爭議的」，「我們對此談了很多，…話語是有分量的，而有時候它們非常重要。」

▼中印邊境近日發生近年最嚴重的「互相扔石鬥毆的衝突」，雙方紛紛派軍增援。（圖／達志影像／美聯社）

▲解放軍閱兵，向國際展示軍事實力。（圖／微博／人民日報）

波瑞爾強調，歐盟並不因此將中國視為軍事安全上的威脅，「中國有放眼全球的野心，但同時我不認為中國正在扮演一個能夠危及全球和平的角色。」他繼續補充，「他們再次承認他們想要登上國際舞台，並在全球關係中扮演一個角色，但他們並沒軍事野心，而他們也不想運用軍事武力或參與軍事衝突。」

顯然波瑞爾的論調僅著重在不實資訊，而大幅降低了中國軍事擴張的色彩；美媒《政客》的記者巴里加奇（Jacopo Barigazzi）就指出，豐特列斯的言論乎論了中國正在與周邊國家發生的零星衝突，包括與日本幾次的緊張關係，以及近日正在發生的中印邊境衝突。中國調動了數個師、幾萬人的兵力，以及運送大量軍車前往邊境，都是例證。

巴里加奇表示，豐特列斯對中國的樂觀看法，讓他和周邊的亞洲國家關係變得微妙，因為日本和印度正對中國增強戒心，他們擔心北京想要伸展軍事肌肉，從喜馬拉雅山到南中國海。