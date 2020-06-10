北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

▲台北市疾管科行政關懷員擔心口罩不夠用，為了自保從庫房偷了900片。（示意圖為資料照／記者蔡文鈴攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市疾病管制科約聘人員林姓女子，平常要負責訪視肺結核患者，在今年2月、中央宣布成立一級疫情應變中心後，從疾管科庫房偷走900片醫療用口罩，後來單位清點庫存發現短少，林女自首因為擔心平常配發的醫療用口罩緊縮，會讓自己和同事陷入危險而行竊，結果1片也沒用上，台北地檢署10日依竊盜罪處分緩起訴。

林女現已離職，她原本是北市疾管科約聘的行政關懷員，平日主要工作是訪視、關懷市內肺結核、漢生病和慢性傳染病等業務，因為工作內容具有感染風險，疾管局本來就有固定配發口罩給關懷員自保，林女同時也要協助主管分配口罩給同仁。

▲關懷員表示工作內容包括訪視具有傳染風險的肺結核病患，需要戴口罩自保。（示意圖／123RF）

2月間，中央為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，開始統一徵用醫療用口罩，北市疾管局配發給關懷員的口罩額度也減少，林女擔心同仁口罩不夠，在3、4月間，分9次進入疾管科位於萬華區昆明街的庫房，每次拿走2盒(100片)，共拿了900片醫療用口罩留著備用。

直到疾管局清點庫存發現口罩短少，林女才自首並解釋先前偷拿口罩，因實際上沒有多餘需求，所以1片都沒發出去，900片原封不動地歸還，檢察官考量林女犯罪動機在為自己和同仁自保，非意圖販售牟利，給予緩起訴1年處分，條件是要寫悔過書，並且接受法治教育6小時。

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