中美現「金融脫鉤戰」隱憂　港媒：美元短缺問題恐惡化

▲中美若出現金融脫鉤戰，在人民幣的國際支付體系尚未健全下，中國大陸的美元短缺問題可能進一步浮出水面。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

自「港版國安法」通過後，美國總統川普揚言實施制裁，引發外界擔憂，若港幣美元自由兌換取消，香港經濟可能受到「毀滅性打擊。」對此，港媒《南華早報》報導進一步指稱，若上述情況出現，還將會讓中國大陸的美元短缺問題更加惡化，影響中國跟美元計價的世界貿易整合。

據了解，美國擬取消對香港的特殊待遇，影響較大的包含貿易關稅、美元兌換等領域。其中，香港作為亞太重要的物流、金融中心，多年來透過《美國－香港政策法》，允許港幣自由兌換成美元，獲取大量便利。

▲港版國安法通過前，香港人民上街表達訴求。（圖／路透社）

因此，在中方近年積極建設的人民幣國際化進程，還尚未能取代美元作為國際性貨幣的地位時，Enodo Economics首席經濟學家Diana Choyleva說，如果美國決定限制香港金融管理局兌換美元的能力，港幣美元不再聯動，「這將會是極端的核選項」，可能摧毀香港的銀行、運輸與物流產業，並導致資本外逃。

與此同時，由於香港作為外資進入中國市場，或是中資接觸國際市場的重要門戶，《南華早報》報導稱，中國大陸若連帶受此影響，遭美國慢慢切斷貿易、金融聯繫，將會讓其美元短缺問題更加惡化。

報導進一步指稱，受新冠肺炎影響，中國大陸今年初的出口、觀光業及外資投資遭到重創，已經削弱中國賺取外匯的能力，在此之下，中國如今迫切需要美元，來支付各項進口帳單，償還美元計價債務。

Rabobank亞太資深策略師Michael Every續指，雖然中國有許多外匯存底，但這只是因為北京當局透過資本管制、限制公民匯出資金的關係，無法促使中國跟美元計價的世界整合。

因此，分析師警告，若重大金融衝擊來襲，中國外匯存底許多都無法立刻轉為現金，加以美元支付系統可能受限制，將難以協助人行拯救金融體系，也很難在不傷害市場信心的情況下，抽出大量資產支付外債。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼港幣與美元可自由兌換。（圖／CFP）