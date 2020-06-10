武漢去年8月已有疫情？ 華春瑩指「用車流量增多得出結論」：出奇的荒謬

▲武漢市金銀潭醫院醫護人員。（圖／路透，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

哈佛大學醫學院的一個團隊日前發表一篇論文，通過對衛星影像畫面的分析，提出新冠肺炎可能去年8月末就開始在武漢傳播的可能性。對此，大陸外交部新聞發言人華春瑩回應，「我覺得如果僅從交通車流量等一些表像來得出這個結論，實在是出奇的荒謬。」

她強調，在這一問題上還是應該尊重科學，「大家從網上看到了大量報導，包括美國媒體提到去年秋天美國的『電子煙疾病』、大流感病患及死亡者中有感染了新冠病毒的病例；面對各種各樣的傳說，我想正確的辦法還是應該交給科學家經過科學考察研究來得出符合事實的科學結論。」

華春瑩還反問，「我不是科學家，也不是醫學專家，沒有資格去評判，但是感覺僅從交通車流量來得出關於病毒的結論，這是常人不可以想像的，假設今天在外交部南樓附近車流量比平時增加了幾倍，你能就此得出什麼重大結論呢？我覺得這種研究方式非常牽強。」

華春瑩最後指出，「事實上，在病毒源頭問題上，針對中國已經有太多的陰謀論，對中國實在是太不公平了；國際社會當務之急是團結合作，盡可能控制疫情蔓延，搶救更多生命。終有一天，真相會大白於天下。中國的犧牲和貢獻，值得更加公正、公平、客觀的評價。」

此前，根據哈佛醫學院最新的衛星影像研究顯示，約去年秋天的時候，武漢大型醫院周圍的車流量就暴增，網路上也開始出現中國網友大量搜索症狀關鍵字，可藉此推斷疫情可能從2019年秋天開始就在中國中部地區開始傳播。

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