家裡太窮無法遠距上課！她留下「我要走了」自焚成焦屍　爸媽慟：太上進

Malappuram, Kerala: A 14 year old Dalit girl allegedly committed suicide by setting herself on fire at Valanchery in Malappuram. The 10th standard student is identified as Devika of Irimbiliyam Govt Higher Secondary School. pic.twitter.com/GpuE5UZHay — دلت کیمرہ (@DalitCamera) June 2, 2020

記者康心禹／綜合報導

印度因新冠肺炎疫情的緣故實施全國封鎖，多數學校在本月初才實施遠距教學，1日是多數學校的開學日，學生將透過電視、智慧型手機等設備進行遠距教學。不過一名14歲的女孩因家裡貧窮，沒有任何電子設備可以供她使用，無法跟著上課讓她心情鬱悶，竟留下「我要走了」的遺書之後自焚身亡。

綜合外媒報導，這起事件發生在印度南部喀拉拉省（Kerala）的小鎮瓦蘭切利（Valanchery），一名就讀9年級的女孩德維卡（Devika）的屍體於1日被發現。德維卡的父母表示，自從1日早上女兒無法參加線上課程之後，心情就非常的沮喪，他們雖承諾女兒會在接下來幾天內修好電視機，但女兒沮喪的心情還是無法緩解，後來就發現女兒失蹤了。

經過不斷搜索，德維卡的父母在離家約200公尺處的一間空屋前發現女兒的屍體，呈現焦屍狀態，旁邊還留下「我要走了」的紙條。德維卡的父母悲痛的表示，由於家裡沒有任何設備可以讓女兒參加線上課程，沒有智慧型手機，電視機壞掉沒修理，女兒是一個聰明上進的學生，沒辦法承受無法跟著一起上課的痛苦。

儘管政府表示遠距教學還在測試階段，但許多人提出了批評，因為並非所有學生都有辦法參與。戴維卡自殺後，當局開始重視這件事，向有困難的學生提供電子設備，也加強了措施，建立社區教室，讓學生可以在虛擬教室裡面上課。

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