下一戰2024？　鄭文燦暗酸韓國瑜：不要隨便切換車道

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案通過，主因是任職未滿一年就帶職參選2020總統。針對結束任期之後的下一步規劃，桃園市長鄭文燦9日妙喻，開好自己的車，不要隨便切換車道。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者湯興漢攝，下同）

鄭文燦與新北市長侯友宜、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安，以及連江縣長劉增應等人下午共同出席滿意度評鑑五星市長頒獎典禮。針對身邊四位首長可能成為「今天的朋友、2024的對手」，鄭文燦笑著說，從每一個朋友身上學習更多，他跟每一位都相當要好，珍惜每一次溝通、對話的機會。

至於被外界視為民進黨未來超級選將，鄭文燦回應，人生的劇本很難預先偷看，要把握當下，開好自己的車，不要隨便切換車道；引發暗酸韓國瑜的聯想。

另外，針對國民黨挑不出高雄補選的合適人選，新竹市長林智堅則表示，以他過去6年經驗，擔任市長對於城市的熱情是必要的，要有願景有規劃能力與執行力，若沒有辦法在任期內做出成績，在連任時就會受到很大的跳戰。

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