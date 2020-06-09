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「罷免成功」韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網看完全氣炸

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▲▼罷韓重返美麗島,反恐大遊行,2020高雄市長罷免案 。（圖／記者李毓康攝）

▲ 韓國瑜被罷免下台，韓粉臉書直播吃屎。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日被罷免成功，預計12日卸下市長職位。曾有韓粉在罷免投票前預言，同意票有5萬7千票就偷笑，真的罷免成功，他就直播吃屎，沒想到投票結果令他意外，只能真的開直播吃屎，懇求網友別再追殺。

這名韓粉先前在臉書上發下豪言，罷韓根本不會成功，只是浪費社會資源，一點意義也沒有，若真的成功，他就在臉書上直播吃屎。

不料罷免結果不如他所料，韓國瑜確定12日下台，這也讓許多網友紛紛找到他的臉書，不斷洗版，「快直播吃屎吧」、「請問什麼時候直播吃屎」、「米田共香不香？」

▲▼韓粉臉書直播吃屎。（圖／翻攝韓粉臉書）

▲韓粉臉書直播吃屎，但一點誠意都沒有。（圖／翻攝韓粉臉書）

經過多番催促，這名韓粉終於打算兌現承諾，在臉書上開了直播。不過，在直播上，這名韓粉沒有將屎放入口中，而是拿出了象棋中的「帥」，再拿出一顆貼有「屎」字的棋子，用「帥」將「屎」吃掉，象徵「本帥吃屎」。

眾多網友看完直播，紛紛氣炸留言，「不是男人大丈夫，羞家」、「他耍我，檢舉起來」、「敢講又做不到」、「快去看醫生啦」、「大便吃起來、高雄發大財」、「敢說不敢做，你是不是男人？」

依據觀察，該名韓粉臉書上時常發著不合邏輯的貼文，更有自稱「我是他妹妹」的人透過該帳號發文，懇請網友不要再到塗鴉牆騷擾，且相簿裡一張生活照也沒有，很有可能是惡搞的假帳號。

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