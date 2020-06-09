不提罷免訴訟…陳水扁讚「韓國瑜改變了！」　陳其邁將當選補選市長

▲陳水扁。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免成功後，沉寂兩天9日透過臉書對外宣布未來動向，「不會提起罷免無效之訴，會暫時沈澱休息」。對此，前總統陳水扁讚賞他，「改變了也進步了」。

韓國瑜表示，等到高雄市長職務卸下後，「我會暫時沈澱休息，針對外界對我未來的各種揣測傳言，我鄭重再強調一次，這都不在我目前的規劃內」，針對罷免的結果，我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。

對於韓國瑜的決定，陳水扁9日晚間透過臉書表示，被拉下台的韓國瑜改變了也進步了，市長補選已成定局，如果陳其邁當選補選市長，依法視同一任，頂多再做4年市長到2026年，不得再連任；如果沒有補選，陳其邁反而可以代理到2022年並贏得市長選舉，再連任一次做到2030年。

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