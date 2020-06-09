呱吉感謝祭「屁股猛夾53根竹筷」　穿黑三角褲「緊繃臀大肌」…網笑：說到做到





▲台北市議員邱威傑「呱吉」，兌現承諾夾筷子。（圖／翻攝呱吉臉書粉專影片）

記者袁茵／台北報導

高雄市長韓國瑜的罷免案於6日通過，日前揚言「多幾萬票就夾斷幾根筷子」的台北市議員「呱吉」邱威傑於9日兌現承諾，用屁股夾斷共53根筷子，並且將影片上傳至網路，引發網友大讚「真男人」。

呱吉5月20日於臉書上貼出一支「罷韓選情如何？呱辦難道是在看高雄人沒有？」影片，只見他和辦公室同事預估6月6日罷韓同意票數、不同意票數。呱吉當時認為「沒那麼樂觀」，覺得同意票只會有40萬票，「你要是覺得結果不會這樣，就給我去投票！只要多幾萬票，我就夾斷幾根筷子！」

面對同意罷免韓國瑜的票數高達93萬9090張票，呱吉立刻兌現承諾，強調會夾斷53根筷子，讓不少網友相當期待。

呱吉9日晚間在臉書放上8分鐘夾斷筷子的「罷韓感謝祭」影片，只見他穿著黑色三角褲，將一根根竹筷夾斷。呱吉表示，「欸我好像越來越熟練了！」隨後還開始教導技巧，「你要在挺起屁股的那一瞬間，把你的臀大肌繃到最緊。如果你沒有在那一瞬間正好繃到最緊的話，你就錯過了那個把它繃斷的時機。」

除了挑戰夾斷一根筷子外，呱吉還開始挑戰一次夾斷三根筷子，逗得在場辦公室助理哈哈大笑。

最後，呱吉表示，雖然他達成了夾斷53根筷子行動，但真正厲害的不是他，而是去投票的93萬9090名高雄市民。

至於為什麼不使用直播方式？呱吉說，因為他雖然事前有練習過，但沒有一次弄過那麼多筷子，無法確定不會發生「放送事故」，例如擦破皮流血、或是突然露點之類的。「這應該是一個快樂的事，不應該弄到悲情或讓人覺得恐怖，所以為了避免意外，我決定用預錄的方式。」

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