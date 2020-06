人妻外遇閨密老公...一年後離奇失蹤　遭小王綑綁埋屍農場中

▲人妻外遇閨密老公,沒想到對方竟是恐怖情人。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國印第安那州一名女子和丈夫愛情長跑多年並一起育有4名小孩,後來卻與閨密老公外遇,事蹟曝光後丈夫雖然想要離婚,後來卻還是願意重修舊好,沒想到她就在準備復合時突然失蹤。警方調查後發現,原來女子並非失蹤而是慘遭由愛生恨的小王殺害。

英國《鏡報》7日報導,居住在印第安納州南灣市(South Bend)的28歲女子伍茲(Christina Woods),和丈夫特洛伊(Troy)一共育有2名女兒以及1名兒子,家庭雖然幸福美滿,卻於2017年和好友布魯克(Brooke)的丈夫林恩(Daniel Lynn)發生婚外情。

這段戀情不但導致伍茲婚姻破裂、好友絕交,更慘的是林恩還會對她施暴,曾多次讓她進出醫院,幸好一年後前夫為了孩子願意與她修復關係,一家人的感情逐漸恢復到外遇之前的歡樂,正當她以為自己能再次獲得幸福時,卻於2018年6月突然失蹤。

伍茲曾於6月13日傳送簡訊給繼父求救,說她遇到麻煩需要幫忙,然而幾小時後又傳訊表示,自己現在很好,不需要讓媽媽知道這件事。由於伍茲爸媽後來再也沒有收到任何消息,擔心女兒遇害便前往報案。

警方很快把懷疑目標鎖定外遇對象林恩,並從伍茲的手機紀錄查到她曾在明尼蘇達州庫克縣(Cook)一農場,該農場的主人剛好是林恩親戚,最後果然在那找到她被綑綁埋入土中的遺體,後來又在密西根州一露營車中找到逃亡中的林恩,以及妻子布魯克。林恩最後被判處入獄16年半,而幫忙窩藏逃犯的布魯克則被判處1年有期徒刑、2年緩刑。

Married mum-of-four strangled to death by lover - her best friend's husband https://t.co/cYSIX0pjai #SmartNews