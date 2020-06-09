美國「羅斯福號」航母400兵血清檢測　60％有新冠抗體

▲ 羅斯福號400名士兵接受新冠肺炎血清檢測。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家指出，美國羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航空母艦上的400名士兵，接受新冠肺炎血清檢測後，竟有60％的人對病毒有抗體。

羅斯福號在3月底爆發群聚感染，全船4800名士兵有近1/4確診新冠肺炎，而4月時美國海軍與疾管中心（CDC）對船上士兵進行血清檢測，原本要求1000名志願者，但最後僅有400人參與，而這400人當中，有60％的人抗體檢測結果為陽性。

《路透社》報導指出，血清檢測結果顯示，如果先前未確診結果卻驗出抗體，表示羅斯福號上的感染程度可能比原先預期的更高；若是確診但體內無抗體，那麼新冠肺炎的免疫一說就會出現問題。不過，這項檢測並無涵蓋全船人員，結果是否準確還有待調查。

▲羅斯福號停泊在關島近2個月。（圖／翻攝美國海軍臉書）



羅斯福號疫情爆發後遲遲沒有收到登陸指示，艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）便發出緊急求救信給美國海軍部求援。結果這封信搶先被媒體曝光，克勞齊也因「處理問題上沒有展現專業、涉嫌把軍機陳情外洩給媒體」為由被開除。

羅斯福號航母爆發疫情後，停靠在關島近2個月，直到4日才離開關島，駛入菲律賓海。除了羅斯福號以外，美國紀德號（USS Kidd）驅逐艦、哈珀斯·費里級（Harpers Ferry-class）船塢登陸艦「卡特霍爾號」（USS Carter Hall，LSD-50）也都有爆發疫情。

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