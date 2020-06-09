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川普星星被放狗屎！好萊塢星光大道遭示威者噴黑漆破壞

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▲▼川普星星遭到破壞。（圖／翻攝自@adrianachavira）

▲川普的星星被示威者放上一袋狗屎。（圖／翻攝自@adrianachavira）

記者王佩翊／綜合外電報導

美國總統川普在洛杉磯好萊塢星光大道上的星星被抗議民眾噴上黑漆，甚至被放上一包狗屎，據了解，抗議者還在星星旁用藍色噴漆寫下「BLM（Black Lives Matter的縮寫）」，以示不滿。美國示威遊行已持續多日，有2萬多人7日集結於好萊塢星光大道進行示威抗議，許多民眾因不滿川普日前威脅民眾要以軍隊鎮壓抗議行動，因此憤而對川普的星星「動手腳」。

根據《洛杉磯時報》報導，7日有2萬多名抗議民眾同時走上好萊塢大道，要求替非裔男佛洛伊德之死伸張正義，而這場示威活也是南加州目前最大規模的一場遊行。由於美國總統川普日前面對抗議聲浪時，不但在推特上發表攻擊性言論，甚至揚言要動用軍隊鎮壓抗議民眾，因此再度將民眾怒火推上最高點。

根據推特網友@adrianachavira所發出的現場照片可以看到，好萊塢星光大道上的川普星星被示威者以黑色噴漆塗黑，一旁也被寫上巨大的BLM字眼，甚至還被不知名人士放上一袋狗屎。事實上，川普的星星已經不是第一次被破壞，光是在他擔任總統的期間，就經常被反對者以噴漆、鈍器破壞，或是被吐口水。儘管有人呼籲要將川普的星星移出星光大道，但是好萊塢商會卻表示，應該要保護「每位明星的歷史價值」。

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