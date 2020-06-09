和女友分手27歲男爬上高壓電線　「高空走鋼絲」8小時耗盡體力求救





▲男子在高壓電線上爬了8小時終於獲救。（圖／翻攝自微博／新華日報）

記者李振慧／綜合報導

江蘇常州市一名男子因為和女友分手，竟然爬上一條高壓電線上想要輕生，民警接獲報案後立即通報電力公司暫停供電，並在地上鋪設安全軟墊以防萬一，不過男子堅持不肯下來，還像「走鋼絲」一樣盤踞在不同電線，直到8小時後因為體力不支主動求救，驚險事件才終於落幕。

常州南夏墅派出所6日17時40分接到報案，在武進區廟橋鎮的東環路和六一路交叉口，27歲的王姓男子竟然爬上一條約400伏的高壓電線上，抵達現場時發現男子已爬到電線杆頂部，雙手抓著2條絕緣導線、雙腳也放在2條絕緣導線間，要爬到上頭電力更強的高壓電線上。

警方表示，雖然導線是絕緣的，但是電線杆上金屬接頭裸露在外，若是接觸十分危險，便立即通知供電部門暫停電力。當時現場吸引大批民眾圍觀，即使民眾與救援人員不斷勸說，王男卻還是繼續往上爬，直到隔日凌晨2時，他因為疲累想沿著電線爬到另一頭休息時，消防人員趕緊利用雲梯包圍兩側把他困在電線中段，1個小時後果然因為體力不支主動求救，目前在警局接受調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

►偷偷分享少女秘密！

