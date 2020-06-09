　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

和女友分手27歲男爬上高壓電線　「高空走鋼絲」8小時耗盡體力求救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

和女友分手27歲男爬上高壓電線　「高空走鋼絲」8小時耗盡體力求救。（圖／翻攝自微博／新華日報）

▲男子在高壓電線上爬了8小時終於獲救。（圖／翻攝自微博／新華日報

記者李振慧／綜合報導

江蘇常州市一名男子因為和女友分手，竟然爬上一條高壓電線上想要輕生，民警接獲報案後立即通報電力公司暫停供電，並在地上鋪設安全軟墊以防萬一，不過男子堅持不肯下來，還像「走鋼絲」一樣盤踞在不同電線，直到8小時後因為體力不支主動求救，驚險事件才終於落幕。

常州南夏墅派出所6日17時40分接到報案，在武進區廟橋鎮的東環路和六一路交叉口，27歲的王姓男子竟然爬上一條約400伏的高壓電線上，抵達現場時發現男子已爬到電線杆頂部，雙手抓著2條絕緣導線、雙腳也放在2條絕緣導線間，要爬到上頭電力更強的高壓電線上。

警方表示，雖然導線是絕緣的，但是電線杆上金屬接頭裸露在外，若是接觸十分危險，便立即通知供電部門暫停電力。當時現場吸引大批民眾圍觀，即使民眾與救援人員不斷勸說，王男卻還是繼續往上爬，直到隔日凌晨2時，他因為疲累想沿著電線爬到另一頭休息時，消防人員趕緊利用雲梯包圍兩側把他困在電線中段，1個小時後果然因為體力不支主動求救，目前在警局接受調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
代考各大國營事業「價碼曝光」！　中油就要100萬
內湖富商豪宅被偷700萬！哥倫比亞3神偷得手奔高雄吃清粥小菜
楊丞琳303萬粉專無預警消失…突PO「奇怪影片」粉嚇壞！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

在家煮飯被閃電擊中！　倒楣媽四肢三度燒傷：好像火球一樣

超活該！單身男「自製炸彈」要炸啦啦隊正妹　反而炸飛自己的手

一同散步後主人突然跳橋身亡　忠犬目睹慘案癡守原地不離開

持刀男在走廊爬行嚇壞老奶奶　「笑氣吸太多」狂喊：外星人要打我

整個冬天都沒吹！他打開冷氣機驚見「40條蛇狂扭竄出」嚇傻

4公尺深廢井傳悽慘求救聲　衰男受困6天終於獲救：我被狗追...

國泰航空停牌！1500億「資本重組計畫」曝　港府破天荒出手注資

和女友分手27歲男爬上高壓電線　「高空走鋼絲」8小時耗盡體力求救

「還是希望你與爸爸重婚」12歲妹遺書給同學　下秒衝出教室5F墜樓亡

Zootopia來了！ 哈茱蒂和胡尼克將攜手「落沪」上海迪士尼

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

淚訴「我可能因為膚色死掉」　父心疼緊擁10歲女兒：抱歉...

秦媽媽亂暗示兒子讚美伊能靜　秦昊傻眼「餐廳菜好吃怎誇？」

吳朋奉大哥一路好走..　吳念真憾「我們來不及參與最好的部分」

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

李光洙.孫浩俊搶當助手怨「這裡欺負新人」　「美白」鮑魚過頭...車勝元：你放漂白劑嗎？

國泰航空停牌！1500億「資本重組計畫」曝　港府破天荒出手注資

和女友分手27歲男爬上高壓電線　「高空走鋼絲」8小時耗盡體力求救

「還是希望你與爸爸重婚」12歲妹遺書給同學　下秒衝出教室5F墜樓亡

Zootopia來了！ 哈茱蒂和胡尼克將攜手「落沪」上海迪士尼

在家煮飯被閃電擊中！　倒楣媽四肢三度燒傷：好像火球一樣

心「插一支箭」衝醫院！醫瞄一眼呆住：直接穿透了…他無奈：本想打獵的

購屋被強制買B1車位　她「沒看合約」結果傻眼了：第一次碰到這麼可愛的

陸製「海鬥一號」無人潛水器完成萬米海試　「大眼睛」呆萌模樣討喜

38歲壯男染梅毒後癡呆了！腦部萎縮「相當於80歲老人」：常在自言自語

共體時艱！　林鄭月娥：香港政治委任官員未來一年凍薪

泡「彈珠汽水」消暑！南方澳一日遊攻略　神秘海岸內行人帶路才能到

趙少康表態支持全面發動罷免：但國民黨一堆窩囊廢不敢跟進

玉山盃／陳志杰投到全身抽筋退場　盼增加肌肉量找回球質

基隆夫妻「緊緊擁抱」亡...屍身發黑長蟲！房東聞惡臭嚇傻　警調查背後原因

2025年韓國樂天超市淘汰50%塑膠包裝！環團喊話台灣企業快追上

來自外星文明？科學家再度發現神秘快速電波爆發模式　週期157天

川普又被打臉！美司法部長曝「總統進入地下碉堡」真正原因：安全考量

逾10年來首見！今年腸病毒疫情「未進入流行期」疾管署曝原因

靠馬達驅動器帶進8千萬產學合作　北科大教授賴炎生獲國家產學大師獎

高雄代理市長人選？蘇貞昌：中選會公告後「將不空白的立刻宣布」

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

大陸熱門新聞

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

無症狀感染者樣本沒驗出「活病毒」！武漢衛健委回應

猜愛打麻將！輸147258成功破解手機

酒駕殺人撞飛17歲嫩妹！鮮血濺滿車窗

他慘遭一箭穿心…堅強自己走去醫院！

購屋被強制買車位　她「沒看合約」結果傻眼了

希望你與爸爸重婚！12歲妹墜樓亡

年輕夫妻生下9個孩子！老公一句話全網罵翻

港版國安法遭譴責　華春瑩重砲回應

13歲妹陳屍河裡！監視器曝詭異一幕

女孩彎腰撿垃圾！媽「尊嚴受辱」腳踏車撞再甩巴掌

小六女胃挖出頭髮結石！父母一看羞愧了

張文宏：全球第二波疫情已到來，力度超第一波

更多熱門

相關新聞

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

遼寧省葫蘆島市實驗中學國中三年級女孩劉歌（化名）5月6日晚從家中陽台墜樓，當場四肢變形身亡。事發前，她曾給母親傳了一條帶有「遺言」意味的訊息，「媽媽，是我幹的，我不想活著了。」據悉，這一件慘案的起因，竟是因為一款手機遊戲。

即／台中婦疑跳圳溝輕生　命危搶救中

即／台中婦疑跳圳溝輕生　命危搶救中

吹電扇邊挪移「底座重壓尾巴」2原因恐致命　

吹電扇邊挪移「底座重壓尾巴」2原因恐致命　

輔大男衝世新求復合…警局旁「猛勒女友頸」

輔大男衝世新求復合…警局旁「猛勒女友頸」

酒駕女為逃避警察　亂闖民宅還上床

酒駕女為逃避警察　亂闖民宅還上床

關鍵字：

高壓電電線江蘇常州輕生分手

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

新北男嫌樓上吵！「震樓神器」反擊鄰居

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

「假博士滾下台」　杏仁哥號召上凱道：還韓國瑜公道

公園同時捕獲「2對大咖夫妻檔」

韓粉號召13日上凱道！總統府回應了

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

14歲少女玩手遊被發現跳樓自殺！

關鍵30天還有2條路可走　韓國瑜若勝訴將恢復市長職務

巫苡萱長髮撩起「巨胸正面」被看光！

友達主管裝「WiFi針孔」看正妹洗澡　她換燈泡才知被偷拍

更多

最夯影音

更多
兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚

兄妹合資56萬買重機幫爸爸圓夢 騙陪看車策劃驚喜...他感動落淚
《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

《做工的人》大結局揪心超催淚！！　李銘順半身不遂哭求柯叔元結束生命

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

林志穎菜市場買毛巾被認出！　老闆立馬要合照：林志玲欸

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面