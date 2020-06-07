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臉書言行掀怒火　桃園發動「0607罷王不落漆」下一個罷免他！

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▲桃園發動罷免王浩宇。（圖／翻攝自網路）

▲桃園發動罷免王浩宇。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

高雄市議長許崑源6日墜樓身亡，民進黨桃園市議員王浩宇第一時間在臉書透露死訊，開頭還寫「力挺韓國瑜」，挨批消費死者，事後雖刪文澄清，但不滿王行徑的人士於臉書發動「0607罷王不落漆」，呼籲中壢人站出來罷免王浩宇。罷王人士聲明中表示，將在中壢醒目位置架設3幅罷王看板，5處連署服務站，6個月內完成3點行動。

罷免王浩宇最新聲明內容如下：

桃園市王浩宇議員(以下簡稱他)，長期利用網路媒體造謠、抹黑手法，製造台灣社會族群的對立衝突。我們對於他從中獲取政治聲量的手法不能苟同。中壢人的聲音不能置於他個人意志的支配之下，利用粉專來壓制言論自由發表的權力。

▲桃園「0607罷王不落漆」，發動罷免王浩宇。（圖／翻攝自網路）

▲桃園發動罷免王浩宇。（圖／翻攝自網路）

他也不能在市民間煽動對立，並且發表挑唆往生者的無情言論，對亡者不敬。當他的品格炙上了非正義的烙印時，已不配成為市民的代議士。 因此向台灣最崇高的正義宣示進行罷免王浩宇議員的行動！

有鑑於高雄罷免的成功，帶給我們很多經驗和學習。沒有任何資源的我們，有的是一顆希望凝聚中壢市民捍衛良善的心。為了讓罷免王浩宇的行動成功，即日起本團向台灣大眾宣告以下第一階段任務：

1. 將會在中壢市區醒目位置架設3幅罷王宣傳看板，經費部分會考慮由群眾募資平台籌款，或以販賣限量罷王小物來籌資，並清楚公布經費使用細節，希望全台民眾踴躍支持，本團不排斥任何良善人士提供資源，但涉黑、涉共者除外！歡迎私訊小編。

2. 預計在中壢設置5處連署服務站，之後會公布適合區塊，這部分需要支持罷王的市民無償提供，並擇一處為臨時罷王總部。募集志工並呼籲市民與全台民眾加入罷王志工行列，用行動協助罷免王浩宇，請私訊小編加入。

3. 為了提高罷免王浩宇的成功率和減少政府支出，罷免王浩宇的投票日最好能配合已有的集體投票時間，如公投等。所以在本團確認最佳時間後，會公布完整的罷王三階段時程，並符合選罷法的相關規定。

以上3點初步行動必須要在即日起六個月內完成，並收集完第一階段所需連署書，初期需要美工設計志工、服務站志工、網路宣傳志工數十人，請踴躍私訊報名，非中壢人也可當志工。沒有你們這場運動很難成功，也請大家給我們一點時間。

歡迎認同罷王行動的各大社團粉專協助宣傳，成為廣宣夥伴。重申一次，在罷王行動前，不管你是柯粉、韓粉、聖粉、英粉、時中粉、時力粉，不管你是什麼粉，這裡只有「罷王粉」。

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ET快訊
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