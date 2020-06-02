仁寶電腦驚爆苛刻勞工…PO文就遭強制遣返！800越籍移工「集體罷工」抗議

▲仁寶電腦桃園平鎮廠今傳出800名越籍移工集體罷工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

全球最大筆電製造商仁寶電腦驚傳不當對待移工，今（2日）上午桃園平鎮廠爆發約800名越籍移工集體罷工抗議事件。越籍移工控訴，公司雖是上市公司，但內部居住環境、伙食均差，且膳宿費用還遭到資方非法扣款，忍無可忍之下才會選擇在公司內靜坐、罷工抗議，希望公司能重視勞工權益。對此，仁寶目前仍尚未做出回應。

抗議移工控訴，長期遭到仁寶電腦公司壓榨，不但員工宿舍環境極差、伙食不佳，令人難以忍受；且公司針對移工非法扣款，名目不清，向公司反映後卻毫無回應；更令人氣憤的是，有移工不甘權益遭到公司漠視，因此將上述情況PO到個人臉書，不料卻遭到公司強制遣返，甚至要求支付解約金。越籍移工再也無法忍受，因此決定在公司內部靜坐，罷工抗議。

越南移民移工辦公室的阮神父2日上午出面，協助勞資雙方溝通。阮神父認為，仁寶電腦為上市櫃公司，年營業額達上千億元，但對待移工卻如此苛刻，甚至還將移工違法解雇、強制遣返，將勞基法視若無物，因此呼籲仁寶電腦應誠懇與移工進行協商、回應訴求，切勿藐視法規。對此，仁寶電腦至今仍未有回應。

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▼阮神父說明勞方訴求。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼目前仁寶電腦勞資雙方正在協議中。（圖／記者沈繼昌攝）