利比亞內戰露曙光！叛軍「8日起停火」　埃及總統籲外國武裝勢力撤出

▲利比亞內戰露出停火曙光。圖為總理薩拉傑（Fayez Serraj，左）與反叛軍中將哈夫塔（Khalifa Haftar，右）（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）於6日宣布利比亞停火計畫，預計當地時間8日早上6時生效，其他事項包括內戰雙方在瑞士日內瓦舉辦和平會談，呼籲所有外國武裝勢力撤離。此計畫獲得反叛軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）支持，他帶領的「利比亞國民軍」（LNA）試圖奪取首都的控制權，4日卻遭遇挫敗，撤回原本掌控的東、南部地帶。

▲埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）於6日在哈夫塔等人的支持與陪同之下宣布停火計畫。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《衛報》、《阿拉伯新聞》報導，塞西6日在哈夫塔、利比亞眾議院議長伊薩（Aguila Saleh）的陪同與支持之下，在開羅舉行記者會，宣布利比亞停火計畫。他指出，停火將於8日早上6時起生效，呼籲聯合國邀請內戰雙方到日內瓦舉行和平會談，所有外國武裝人員也應撤離利比亞，「除非找到解決危機的和平手段，否則利比亞不可能擁有和平，這也包括了國家機構的團結與完整」。

塞西也提議透過選舉方式，在利比亞三大地區各自選出一名代表，組成總統委員會，在18個月的過渡期暫時執政，直到舉辦真正的選舉為止。他說，停火協議的規範將能夠讓所有金融、石油機構統一，解散民兵組織，也能將軍事力量全部回歸給政府軍隊。

▲利比亞民眾飽受內戰之苦，走上班加西（Benghazi）街頭，抗議支持薩拉傑政府的土耳其出兵。（圖／路透）



美國、俄羅斯、法國與義大利等各國外交官員都有出席記者會，但位於首都的黎波里（Tripoli）的「民族團結政府」（GNA），以及承認總理薩拉傑（Fayez Serraj）領導的聯合國、土耳其與卡達卻都沒有任何代表出席。西方各國呼籲，與政府同盟的軍隊不要利用新的軍事優勢，深入哈夫塔掌控的東部地區，應該要讓和平會談恢復進行，以利創造一個民族團結的新政府。

雖然「民族團結政府」目前尚未回應，但一名軍事同盟的發言人說，他們將會持續奮鬥，從哈夫塔手中奪回1月遭占領的城市蘇特爾（Sirte）。內政部長巴沙哈（Fathi Bashagha）也高調表示，「（哈夫塔的）整個獨裁計畫的終結即將展開」，呼籲受叛軍控制的城市挺身反抗。此外，聯合國近幾天也與內戰雙方分別展開停火協議會談。

▲利比亞陷入內戰，首都的黎波里的港口遭到轟炸。（圖／路透）



利比亞前總統格達費（Muammar Gaddafi）於2011年遭推翻以後，國家陷入長期內戰，東西部政府與議會相互對立的情況持續5年多。反叛少將哈夫塔以圖卜魯格（Tobruk）為據點，掌控國土東南方領土與大部分油田，受到俄國、埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與約旦支持。他所率領的「利比亞國民軍」大約14個月以前開始，試圖奪取首都控制權，未料本周遇挫，4日撤退回到東南部。

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