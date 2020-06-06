與中國拚技術！　美國計畫增50艘殺人鯨無人大型潛艦

▲大部分資金將用來投資無人潛艦，在西方國家，人力資源是部隊中最昂貴的資產之一。（圖／翻攝自波音公司官網）

實習記者簡立宇／綜合報導



美國國防部正準備將資金挹注到大型潛艦上，以進行更多複雜的任務。軍方準備投資50艘超大型無人駕駛潛艦（XLUUV），為軍方在水下增添耳目，這也是維吉尼亞級核動力攻擊潛艦（Virginia-class attack submarines）所需的其中一筆預算。

根據《Denfense News》報導，國防部長馬克‧艾斯佩（Mark Esper）的智囊團評估成本，除了在研究計畫中建議將大部分資金用來投資50艘無人潛艦，還建議在2016年的軍隊結構中增加2到3艘攻擊潛艦，其中包括355艘船。

研究團隊也已超前部署到2045年的潛艦，計畫中建議把目前的11艘縮編到9艘，並增加數十艘中型與大型無人船，此計畫將能縮減預算，同時提高團隊速度與戰力。

海軍自從2019年2月向波音公司簽訂4300萬美元（約13億台幣）的合同，購買4艘「殺人鯨」（Orca）超大型無人駕駛潛艦（XLUUV），隨後又增加購買數量到5艘。根據美國國會研究處（Congressional Research Service）2020年3月的報告，海軍計畫從2023年開始，每年購買2艘。

海軍分析家艾瑞克•威爾特海姆（Eric Wertheim）表示，在西方國家，人力資源是部隊中最昂貴的資產之一，在跟中國這樣的對手競爭時，美國可以發揮技術優勢來彌補短處。無人潛艦正好能執行那些對一般潛艦來說太危險或太疲憊的任務，例如反潛戰、地雷戰和情報蒐集，都可能因為任務時間太長而使人員的敏銳度降低。

▼XLUUV示意圖。（圖／翻攝自波音公司官網）