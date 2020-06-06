川普下令從德國撤軍9500人　卡內基副主席諷：給俄羅斯的大禮

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國總統川普已下令從德國撤軍9500名士兵，從原來34,000人減為25,000人。此舉可能讓歐洲憂心美國對該地區的承諾，可能對北約帶來影響。外界揣測是因為德國總理梅克爾拒絕出席G7而讓川普不滿，不過卻有官員否認這項猜測。

根據《路透》報導，一位不願具名的美國官員表示，這是美國參謀長聯席會議主席陸軍上將馬克‧麥利（Mark Milley）在籌畫數個月的結果，和川普與德國總理梅克爾（Angela Merkel）之間的緊張關係沒有關聯。有其他官員表示，因為北約總體的國防開支增加，因此德國對大型軍隊的需求減少了，所以才撤軍。

另一位高官表示，這9500名士兵將會被派到其它地方，一部分到波蘭，一部分到其他盟國，有些人將返回美國。

美國民主黨參議員里德（Jack Reed）認為這項決定「荒謬可笑」；卡內基國際和平基金會副主席安德魯•魏斯（Andrew Weiss）也譏諷這是「給俄羅斯的一份大禮」，他還在推特上寫道，「川普再次證明我們的聯盟只是政治上的玩笑」。

關於撤軍的行動，白宮沒有公告，但川普卻聲明會「不斷調整美軍到最佳狀態」。白宮發言人尤里奧（John Ullyot）在聲明中強調「美國仍致力在防禦與其它問題上與德國合作。」

▼川普表示會不斷調整美軍到最佳狀態。（圖／路透社）