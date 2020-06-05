能防3300磅炸彈！清泉崗將建36座「抗炸機堡」...席亞洲：彈道導彈就能擊穿

▲幻象2000的機堡外觀。（圖／記者呂佳賢攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

空軍司令部去年指出，將編列近44億元於清泉崗基地建設36座可防禦3300磅抗炸能力的強化機堡。對此，大陸軍事評論員席亞洲分析稱，這類的防炸機堡應該與韓國的烏山基地、沖繩的嘉手納基地類似，但再怎麼增強，也只能防炸彈近炸，若是遇到解放軍的彈道導彈和高超聲速導彈等，在直接命中的狀況下，還是能輕易擊穿。

席亞洲表示，解放軍目前最常用的重型炸彈，是引進俄羅斯的KAB-1500KR和KAB-1500L雷射電視制導炸彈，據俄羅斯實際在敘利亞戰場使用後的效果來看，該彈從高空投下時能夠擊穿10米以上的鋼筋混凝土，或防護能力相同的岩層。

席亞洲續指，解放軍目前還有東風-15C與東風-16等導彈，前者採用大型鎢合金穿透體，能穿深超過25米的花崗岩，後者的鑽地深度更大大超過了25米，所以還是很難生存。

文章稱，隨著速度更高的先進鑽地彈的出現，很多傳統認為無法摧毀的地下設施都面臨危險，例如美國研製的GBU-57（MOP-II）重型鑽地彈，重達14噸，還能夠擊穿61米厚的鋼筋混凝土；「按照理論計算，高超聲速的鎢合金穿甲體的穿深超過GBU-57是沒有問題的。」

文章提到，所以即使是「佳山要塞」，雖然其存放飛機的主隧道（傳說有超過100米花崗岩掩體）仍然難以擊穿，但其出入口和斜向下的通道卻是完全可以被擊穿，且建成也幾十年了，大陸已經大略掌握隧道的走向和地下設施的佈局。

文章認為，冷戰時期的加固機堡是以防禦250公斤炸彈直接攻擊和2000磅炸彈近炸的衝擊波為標準設計的，台灣現有的機堡也差不多是這個水平，但美國近年來開始建設超過此標準的機庫，如韓國的烏山基地、沖繩的嘉手納基地等，且台灣現在要造的新機堡還要等美國釋出，所以可以推測大約與烏山、嘉手納基地類似。

最後，文章分析，強化型機堡就算再怎麼增強，也只能防炸彈近炸所產生出來的衝擊波，如果被解放軍的彈道導彈和高超聲速導彈直接命中，那依然是很難守。

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