　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

能防3300磅炸彈！清泉崗將建36座「抗炸機堡」...席亞洲：彈道導彈就能擊穿

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲幻象2000戰機滑行及機堡外觀▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲幻象2000的機堡外觀。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

空軍司令部去年指出，將編列近44億元於清泉崗基地建設36座可防禦3300磅抗炸能力的強化機堡。對此，大陸軍事評論員席亞洲分析稱，這類的防炸機堡應該與韓國的烏山基地、沖繩的嘉手納基地類似，但再怎麼增強，也只能防炸彈近炸，若是遇到解放軍的彈道導彈和高超聲速導彈等，在直接命中的狀況下，還是能輕易擊穿。

席亞洲表示，解放軍目前最常用的重型炸彈，是引進俄羅斯的KAB-1500KR和KAB-1500L雷射電視制導炸彈，據俄羅斯實際在敘利亞戰場使用後的效果來看，該彈從高空投下時能夠擊穿10米以上的鋼筋混凝土，或防護能力相同的岩層。

席亞洲續指，解放軍目前還有東風-15C與東風-16等導彈，前者採用大型鎢合金穿透體，能穿深超過25米的花崗岩，後者的鑽地深度更大大超過了25米，所以還是很難生存。

文章稱，隨著速度更高的先進鑽地彈的出現，很多傳統認為無法摧毀的地下設施都面臨危險，例如美國研製的GBU-57（MOP-II）重型鑽地彈，重達14噸，還能夠擊穿61米厚的鋼筋混凝土；「按照理論計算，高超聲速的鎢合金穿甲體的穿深超過GBU-57是沒有問題的。」

文章提到，所以即使是「佳山要塞」，雖然其存放飛機的主隧道（傳說有超過100米花崗岩掩體）仍然難以擊穿，但其出入口和斜向下的通道卻是完全可以被擊穿，且建成也幾十年了，大陸已經大略掌握隧道的走向和地下設施的佈局。

文章認為，冷戰時期的加固機堡是以防禦250公斤炸彈直接攻擊和2000磅炸彈近炸的衝擊波為標準設計的，台灣現有的機堡也差不多是這個水平，但美國近年來開始建設超過此標準的機庫，如韓國的烏山基地、沖繩的嘉手納基地等，且台灣現在要造的新機堡還要等美國釋出，所以可以推測大約與烏山、嘉手納基地類似。

最後，文章分析，強化型機堡就算再怎麼增強，也只能防炸彈近炸所產生出來的衝擊波，如果被解放軍的彈道導彈和高超聲速導彈直接命中，那依然是很難守。

▲幻象2000戰機滑行及機堡外觀▼。（圖／記者呂佳賢攝）

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價！免費送眼霜～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

ET快訊
勇男火山口救26年好友！　跳40度高溫「酸性腐蝕湖」狂游15
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

天琴計劃「山洞超靜實驗室」隧道全貫通　引力波研究新進展

丘樹華中將視導烏坵防務：發揮同島一命的精神！

陸軍飛彈射擊操演／瞄準靶船！　拖式2A型「噴出強大尾焰」飛出瞬間

國防部古蹟修復培訓班結訓　精進文化資產保存維護工作

能防3300磅炸彈！清泉崗將建36座「抗炸機堡」...席亞洲：彈道導彈就能擊穿

印尼積欠122億元　南韓：KF-X戰機計畫合作案持續進行

首都國際機場A330整排變殘破廢鐵　GNA奪回重要據點

台灣如「不沉的航空母艦」！學者籲：華府應與台共同防禦　聯手抗中

譚兵讀武／北京再出招！央視紀錄片《炮擊金門》10連發...當年卻因輕敵敗走古寧頭

義大利下訂「半人馬2型」八輪裝甲車　搭載120公釐主砲

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

遭魚網纏繞！潛水員「電眼」搜尋　兩天幫超過20隻生物重獲自由

火球畫面曝！16歲無照妹恐賠百萬　網酸人生勝利組：直接買下槽罐車

天琴計劃「山洞超靜實驗室」隧道全貫通　引力波研究新進展

丘樹華中將視導烏坵防務：發揮同島一命的精神！

陸軍飛彈射擊操演／瞄準靶船！　拖式2A型「噴出強大尾焰」飛出瞬間

國防部古蹟修復培訓班結訓　精進文化資產保存維護工作

能防3300磅炸彈！清泉崗將建36座「抗炸機堡」...席亞洲：彈道導彈就能擊穿

印尼積欠122億元　南韓：KF-X戰機計畫合作案持續進行

首都國際機場A330整排變殘破廢鐵　GNA奪回重要據點

台灣如「不沉的航空母艦」！學者籲：華府應與台共同防禦　聯手抗中

譚兵讀武／北京再出招！央視紀錄片《炮擊金門》10連發...當年卻因輕敵敗走古寧頭

義大利下訂「半人馬2型」八輪裝甲車　搭載120公釐主砲

澳洲女車神變身網路色情明星 月賺75萬！老爸也說讚

中職／江坤宇、岳東華遭球吻　赴醫檢查後骨頭無礙

駭客監聽黃包包電話！　「盜走情趣影片」騷擾一整年…私訊嘲諷：我聽得見

鋒面逼台「雷雨彈」再襲　一張圖看全台降雨時程！氣象局：梅雨結束了？

馬俊麟回《多情》被賜死…民視吐「真正原因」！老婆接業配養家

生田斗真情史遭挖出！　緋聞對象全是女神級…曾被抓包「約會大9歲人妻女星」

何鴻燊逝世12天…大房女兒掀遺產爭奪戰！　法院申請「知會備忘」律師開解

快訊／才2天！美取消禁止中國航班飛往美國的計畫

李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

天琴計劃「山洞超靜實驗室」隧道全貫通　引力波研究新進展

女洗完澡驚見變態大叔隔窗偷窺　假遛狗衝超商求救...他辯：在看貓

軍武熱門新聞

清泉崗將建36座「抗炸機堡」　陸軍事家回應

美前官員唐安竹：台海5年內必有一戰！

的黎波里國際機場A330整排全廢棄

噴出強大尾焰　拖式2A型飛出瞬間

天琴新進展　山洞超靜實驗室隧道貫通

丘副總長視導烏坵防務　肯定官兵優異表現

義大利下訂「半人馬2型」　搭載120公釐主砲

印尼欠122億元　南韓KF-X戰機計畫停滯

國防部古蹟修復培訓班結訓　精進文化資產保存維護工作

台灣如不沉的航母　美應與台聯手抗中

飛鼠裝實戰應用 三缺點成阻礙

譚兵讀武／央視《炮擊金門》10連發 當年卻因輕敵敗走古寧頭

美軍艦通過台灣海峽　照片曝光

「瘋狗」馬提斯譴責川普：撕裂美國！　

更多熱門

相關新聞

的黎波里國際機場A330整排全廢棄

的黎波里國際機場A330整排全廢棄

由國際多數認可的利比亞政權「民族團結政府」(GNA)，3日成功收復的黎波里國際機場。當年人來人往的繁華機場已成廢墟，多架利比亞航空的飛機閒置，有些引擎被拆毀，機體燒成殘骸，全變一堆廢鐵。

台灣如不沉的航母　美應與台聯手抗中

台灣如不沉的航母　美應與台聯手抗中

假如美國提供核彈給台灣

假如美國提供核彈給台灣

譚兵讀武／央視《炮擊金門》10連發 當年卻因輕敵敗走古寧頭

譚兵讀武／央視《炮擊金門》10連發 當年卻因輕敵敗走古寧頭

義大利下訂「半人馬2型」　搭載120公釐主砲

義大利下訂「半人馬2型」　搭載120公釐主砲

關鍵字：

清泉崗防炸機堡席亞洲軍武台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

罷韓前夕...北漂族塞爆雙鐵！

韓國瑜掰了高雄？罷韓「關鍵變數」曝

天生唇顎裂動手術3次！14歲李嫣正面自拍…網讚：越來越美

高雄4歲女童被隨機攻擊　怪男正面曝光

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

10天沒吃飯！夫妻遇搶劫煮麵給他吃

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面