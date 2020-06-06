美防長不甩川普！下令撤離駐華府2部隊　調查盤旋群眾上空直升機

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國示威抗議邁入第12天，總統川普與國防部長艾斯培為了是否派出軍隊產生分歧。根據CNN報導指出，艾斯培已下令兩批在華盛頓特區待命的軍隊撤回基地，且日前曾低空飛過遊行隊伍的直升機，機組人員也被下令停飛，並接受調查。

根據CNN報導，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）5日表示，艾斯培（Mark Esper）在4日下令700名現役軍人回到北卡羅萊納州的布拉格堡（Fort Bragg）基地，接著5日要求駐在紐約德拉姆堡（Fort Drum）的部隊返回基地。這些部隊原本被駐紮在華盛頓特區周圍，並處於高度警戒狀態，以便在示威升級後能快速部屬。

麥卡錫還說，日前被看到低空盤旋在華盛頓特區示威群眾上方的直升機，目前已經被下令停飛，且機組人員正在接受調查，了解這些飛行任務是否合宜。另一名消息人士指出，這架國民兵的「UH-72拉科塔直升機」的飛行目的是「保持高空警戒，阻止暴亂和搶劫等犯罪活動」，並且在必要時提供醫療疏散。

麥卡錫也證實，原先部屬在華盛頓周圍的國民兵都配有武器，但2日已經決定「降級」，只留下一小部分的人員攜帶武器。另外，駐紮在維吉尼亞州的部分現役軍人將持續待命，若首都抗議持續保持和平，則會鬆綁待命狀態。

Entre las aeronaves usadas en el intento de despejar las vías de manifestantes en Washington, estuvieron helicópteros UH-60 "Black Hawk" y un UH-72 "Lakota", los cuales sobrevolaron la ciudad a una muy baja altura.pic.twitter.com/JdMrCwrokR — Webinfomil.com (@Webinfomil) June 2, 2020

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