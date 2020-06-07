韓國瑜短短一年半「高峰跌落谷底」　韓冰形容：爸爸像魚缸裡的魚

▲2020高雄市長罷免案投票日。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日以93萬的票數過關，成為台灣首位被罷免的直轄市長，在過去短短一年半時間，他經歷九合一大選、總統大選、罷韓投票三次選舉，從政治高峰跌落谷底。女兒韓冰就曾形容父親活得像「魚缸裡的魚」，一舉一動都被放大。

▲韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜過去並不受國民黨高層重視，卸任立委10餘年消失在台北政壇，但他卻在九合一大選中，以15萬票差距啃下硬骨頭成為高雄市長，結束民進黨在高雄市20年的執政，一時風光無比。當選後的他同樣備受外界矚目，一舉一動都被放大關注，女兒韓冰就曾形容父親活得像「魚缸裡的魚」。

▼選前之夜，韓國瑜、韓冰、李佳芬大合唱。（ 圖／記者林敬旻攝）

然而在2019年6月5日，韓國瑜就任高雄巿長的162天，宣佈願意被動徵召角逐國民黨總統初選，打破曾在高雄市長選前保證不會半途離職的承諾。隨後在同年6月8日的花蓮場2020總統參選造勢大會上，公開宣告已登記黨內初選，並於2019年10月16日正式向高雄市政府請假。

毫無疑問，韓國瑜參選總統的舉動，對他來說是最大致命傷，從此也被外界質疑未能履行承諾，不少網友怒批是「落跑市長」。

▲韓國瑜鞠躬。（圖／記者洪靖宜攝）

2020年1月11日，韓國瑜不敵時任總統蔡英文的817萬票，宣告競選總統失敗，之後在6月6日的罷免案中，以93萬的票數成為成為台灣首位被罷免的直轄市長，即將解除職務。短短一年半時間的大起大落，韓國瑜充滿戲劇張力的經歷在中華民國史上留下濃重一筆。