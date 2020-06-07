《彭博》評韓國瑜是「台灣川普」：民粹、粗俗、目標太大和商業背景

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▲韓國瑜被外媒貶為「台灣川普」。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

高雄市長韓國瑜成為台灣首位遭罷免直轄市長，東西外媒對此也有關注，美媒《彭博社》先以「親中國民黨的殞落之星」形容，後續報導又稱韓為「台灣川普」。

《彭博社》（Bloomberg）指出，韓國瑜「宏偉的目標」、「粗俗的、民粹的言論」，以及他的「商業背景及政治崛起之路」，都讓人想到美國現任總統川普。川普先是一個房地產商的兒子，再涉及商業及演藝圈，之後才於2016年當選美國總統，而他的言論總是帶有民粹色彩，以及不雅字眼。

川普空降美國總統，韓國瑜則是從政壇底層一躍成為直轄市長後又問鼎失敗；報導時間線與實際發生情況吻合，韓國瑜2018年底當選高雄市長，入主市長辦公室3個月後，隨即接受國民黨的邀請，宣布角逐參加2020總統大選，罷韓團體「公民割草行動」同時成立。報導認為，韓國瑜的高升後的政治生涯轉捩點發生在去年3月，他赴香港與特首林鄭月娥見面，以及進入中聯辦和中共官員閉門會談，奠定了他走下坡的命運；隨後他違背選市長時的承諾，北上問鼎總統大位，最終在1月11日落敗收場，而對手民進黨的蔡英文，得以擁817萬票，連任總統。

6月6日的罷韓結果，結束了韓國瑜18個月的市長生涯；報導指出，高雄約有230萬選民，其中40.8％投下同意罷免票，只有1.1％的人不同意韓市長下台，「韓，台灣第一位被罷免的市長，在電視上承認失敗。」

報導更提到韓國瑜有強大野心，甚至計畫說服迪士尼到高雄打造主題公園，還有一級方程式的賽車場地，好讓高雄能夠舉辦國際賽車賽事。儘管有過這些「競選承諾」，無論有無實際排入市府積極協商的時程表中，如今也只能隨著韓國瑜下台而成為泡影。