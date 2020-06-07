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韓國瑜2年黑馬變罷免！《紐時》、BBC等外媒：國民黨再掀內鬥　影響未來選舉

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市長韓國瑜一度有機會問鼎總統大位，卻在5個月後遭到罷免。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

高雄市長韓國瑜6日以93萬高票過關，成為台灣民主史上首位被罷免的直轄市長，外媒同樣關注；《紐約時報》、《華爾街日報》、《美聯社》、BBC、《南華早報》等，皆提到韓國瑜丟掉市長職位後，對國民黨、親中派以及兩岸統一的打擊和影響。

《紐約時報》形容韓國瑜從2018年上任至2020年遭罷免，2年的直轄市長經歷高潮迭起；報導提及，政壇失意十餘載的韓國瑜，2018年11月突然一躍成為黑馬，攻下民進黨大票倉 ─ 港都高雄，但隨著2020總統大選接近，他也頻頻做出動作。

▲香港中聯辦。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國瑜3月進入香港中聯辦，出來僅回答媒體「交朋友、賣水果」。（圖／達志影像／美聯社）

韓國瑜去年3月率團訪問香港，除和香港特首見面，也進入中聯辦與中國國台辦主任劉結一等人見面，並表態支持九二共識，之後便宣布參選總統。報導寫道，韓國瑜上任沒多久就帶職參選總統，違背競選市長時「做好做滿」的諾言，加上立場親中，很快觸怒高雄選民，也讓他在總統大選的開票結果中，流失高雄大量民意。

從蔡英文817萬票高票當選總統，再看時隔5個月後韓國瑜被成功罷免，報導解讀，這是台灣在北京不斷謀求併吞的企圖中，展現出對中國日漸強硬的態度。

《華盛頓日報》及《紐約時報》報導都提及，香港去年6月爆發的反送中運動，讓台灣對北京的「一國兩制」政策更為反感，加深對中國可能犯台的憂慮。高雄市長韓國瑜在台灣政治人物中表現親中，對中國態度更加通融，在此一國際背景下，反而嚴重影響他爭奪總統大位之路；儘管喊出「台灣安全，人民有錢」，大多數選民仍轉向承諾對抗中國，且已有實績的總統蔡英文。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲香港反送中運動國際關注，在台灣也引起普遍憂慮和警戒。（圖／路透社）

《美聯社》分析，國民黨持續貼近中國謀求統一的路線，讓黨的民調不斷受挫，而且黨內也無法在關鍵時刻提出受歡迎的政治巨星，也讓國民黨在近來的選舉中不斷損失版圖。

BBC中文網解讀，韓國瑜的親中色彩，主要靠中國紅利政策來支撐他的競選承諾，但香港反送中運動後，與中國過度貼近的路線反而成為絆腳石，最終造成韓流迅速終結。

港媒《南華早報》（SCMP）則指出，罷韓成功是一個開端，接著會造成一連串連鎖反應，影響往後幾年的台灣選舉，除了國民黨內將掀起的新一輪內鬥，以及下一次地方首長的震盪，也讓民進黨更進一步握實台灣政治。

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