93萬9090「神秘數字」罷韓！鄉民倒過來驚見寓意　立委長嘆：上帝的數字

▲93萬9090「神秘數字」罷韓！趙天麟長嘆：上帝的數字。（圖／翻攝YouTube／新台灣加油）



記者許力方／綜合報導

「上帝的數字」民進黨高雄黨部立委趙天麟6日晚間在政論節目中提到，罷韓的同意票93萬9090票數字暗藏意義，倒過來看有諸多巧合，像是代表著民意。有人在批踢踢問卦，「939090」這組數字反過來看不可思議，「六月六月閃囉」，鄉民直指是「666西方是惡魔數字」。

國民黨高雄市長韓國瑜被以史上最高93萬9090票，同意罷免確定，開票短短72分鐘，就創下政治史上的紀錄。趙天麟在《新台灣加油》節目中拿出白板，寫出6個數字，並指出這是「上帝的數字」，倒過來看就是「060636」，我們當初講666，意味著六月六號星期六罷韓日，感嘆有太多的巧合，「90幾萬票有這種巧合，彷彿就是上帝之手創造出來的民意。」

▲韓國瑜發表談話「2個感謝3個遺憾」，72分鐘突破93萬票罷免成功。（圖／記者李毓康攝）

趙天麟說，這不是迷信的意思，高雄市議會66席，國民黨只有32席，民進黨上次意外掉了很多席次，這次大綠小綠加上若干黨吃國民黨的票，如果國民黨面臨罷韓，卻還在關鍵時刻糾結要不要提選舉訴訟？「那就跟韓國瑜一起沉淪，國民黨從今以後就變小黨」，最後恐剩不到15個席次，反噬回來的不是只有罷韓，連市議會都崩潰。

939090這6個數字也在批踢踢八卦板引發熱議，有鄉民問卦，這組數字到底有什麼神秘的意義？會不會像末日預言一樣其實代表了什麼暗性，如果反過來看就更不可思議！不少人留言猜測「939090=酒仙酒空酒空」、「就想救你救你」、「洞（斗）六洞（斗）六閃溜」，也有鄉民說，倒過來就是060636「六月六月閃囉」不認為是巧合。

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