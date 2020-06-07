蔣萬安深夜悲痛憶許崑源：他都會對我說「少年ㄟ，加油」

▲高雄市議長許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6日落幕，挺韓的國民黨籍高雄市議會議長許崑源卻於晚間8時40分從住處墜樓不治，震驚社會。國民黨立委蔣萬安深夜在臉書發文哀悼，提及幾次見到許崑源，許崑源都會對他說「少年ㄟ，加油！」對於他的辭世感到萬分的悲痛與不捨。

蔣萬安表示，「幾次到高雄見到許崑源議長，他都會對我說：『少年ㄟ，加油！』永遠記得議長爽朗的笑容以及對於高雄、國民黨的有情有義，萬分的悲痛與不捨。」

許崑源過去曾以無黨籍身分獲選高雄市議員，2008年時幫助前總統馬英九助選，而在2018年12月25日時，高雄市議會首次以記名投票的方式辦理正、副議長，許崑源以38票獲選議長，當時高雄市長韓國瑜還現身道賀。

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