影／72分鐘罷免！長髮女韓粉淚崩擁抱「市長我們愛你」　韓國瑜暖拍拍

記者許力方／綜合報導

國民黨高雄市長韓國瑜罷免同意票高達93萬9090，遠超越2018年當選的89萬票，確定遭罷免，傍晚5時30分出面召開說明會，有不少粉絲特地趕到市府打氣，一見到他就高喊「市長我們愛你！」還有一名長髮女子當場淚崩，韓也不捨地上前給予抱抱安慰。

▲「市長我們愛你」長髮女粉淚崩擁抱，韓國瑜拍拍送暖。（圖／東森新聞）

韓國瑜6日沒有公開行程，一早就到美濃旗山視察農損，也在臉書開直播，盼以最後的「專心市政」來迎擊罷韓。下午4時結束投票，開票短短47分鐘，同意數就衝破37萬大關，勢如破竹，72分鐘就突破門檻54萬4996票，宣告罷免確定，韓國於成為台灣史上第一名遭罷免的市長，他率市府團隊5時30分許在四維行政中心對外回應。

得知罷韓成功，許多粉絲湧入四維行政中心聲援，高喊「市長加油」、「市長我愛你」、「市長我永遠支持你」擠爆會場，傍晚一看到韓國瑜出現，一名長髮女粉絲激動地上前摟住他啜泣，韓國瑜表現平靜，不捨地拍拍對方手臂安慰，場面落寞。

現場一名女韓粉落淚表示，希望韓市長為了我們，身體能夠保養好，很感謝他以及市府團隊，「高雄有你們真好」。另一名女韓粉則氣憤表示，罷免過關根本不合理，應該要去民進黨黨部抗議，「要罷免蔡英文，這次投票是動用國家機器」，對於結果相當不滿。

隨後，韓國瑜在粉絲加油聲中上台發表10分鐘談話，眼眶略為泛紅，感謝89萬市民支持，並率領團隊90度一鞠躬，另外感謝市府團隊的貢獻，以及130萬沒有出來投票的市民支持。話鋒一轉，他痛批，民進黨第二次執政以來所有心思都集中在罷韓國家隊，買通媒體、網軍不斷抹黑造謠。

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