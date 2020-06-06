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罷韓成功！韓國瑜「成敗全因這張嘴」　命理師楊登嵙預測再次神預測

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▲ 520後台灣國運？命理師楊登嵙指蔡英文屬猴 賴清德第三字「德」讓猴升格「雙美猴王」。（圖／命理師楊登嵙提供）

▲ 罷韓成功！韓國瑜命運全因這張嘴，命理師楊登嵙預測再次神準 。（圖／命理師楊登嵙提供）

記者郭世賢／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免投票6日同意罷免939,090票，反對罷免25,051票，超過57萬4996同意票，達罷免門檻。對此，知名命理師、社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，預測再次神準。

命理老師楊登嵙2016年以「帝王之相」、「五長五短」正確預測蔡英文當選中華民國第14屆總統，2018年用易經卜卦百分百準確預測九合一選舉的六都市長。2020年以姓名學、「帝王之相」、「五長五短」、「韓國瑜龍鬚斷了」精確預測蔡英文連任當選中華民國第15屆總統。曾被總統蔡英文邀請到總統府，因此有「國師」之稱。

▲ 高雄市長韓國瑜會被罷免成功嗎？ 命理師楊登嵙這麼說...。（圖／命理師楊登嵙提供）

▲ 韓國瑜2018年當選高雄市長時的「法令紋」是「雙法令紋」，會受到相當多人的喜愛，缺點是紋尾稍向內縮（圖1）。（圖／命理師楊登嵙提供）

2020年1月11日總統選舉結果出爐，第二天多家新聞媒體採訪命理老師楊登嵙教授關於高雄市長韓國瑜會被罷免成功嗎？楊登嵙指出，他分別從「姓名學、面相學、八字學」三方面做分析：

一、姓名學：韓國瑜民國46年生，歲次丁酉，為火雞年；第一字韓，有一口，很會說話；第二字國，內有一小口，外有一大口，話會很多；第三字瑜，右下有刀，代表是非。韓國瑜名字口太多，而且有刀，講話會有是非，所以，成是會說話，敗是話太多，應該多做事少說話。

▲ 高雄市長韓國瑜會被罷免成功嗎？ 命理師楊登嵙這麼說...。（圖／命理師楊登嵙提供）

▲ 韓國瑜的「法令紋」從宣布參選總統後，自己常常不自主癟嘴，嘴角穿出一條橫紋將「法令紋」打斷（圖2、3）。（圖／命理師楊登嵙提供）

二、面相學：韓國瑜目前虛歲64歲，面相表現的位置是嘴巴周遭及「法令紋」。「法令紋」又稱「龍鬚」，韓國瑜2018年當選高雄市長時的「法令紋」是「雙法令紋」，會受到相當多人的喜愛，缺點是紋尾稍向內縮（照片1），用人會比較偏聽話的部屬。

但韓國瑜的「法令紋」從宣布參選總統後，自己常常不自主癟嘴，嘴角穿出一條橫紋將「法令紋」打斷（照片2）（照片3），韓國瑜龍鬚斷了！除了會嚴重影響登上總統之路，也危及到高雄市市長的寶座！

三、八字學：韓國瑜屬庚金命，農曆五月夏生，喜水、金，最怕火，因為火剋金，假設罷免時間若是在今年夏天，那對韓國瑜會非常不利，到時連高雄市長位置都保不住。果真，6月6日韓國瑜在夏天被罷免，國師楊登嵙教授的預測再次神準。

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▲ 520後台灣國運？命理師楊登嵙指蔡英文屬猴 賴清德第三字「德」讓猴升格「雙美猴王」。（圖／命理師楊登嵙提供）

▲ 名門易理楊登嵙教授至總統府晉見蔡英文總統，內政部長徐國勇（左1），總統府秘書長陳菊（左2），總統蔡英文（中），前內政部長余政憲（右1），名門易理楊登嵙教授（右2）。（圖／命理師楊登嵙提供）

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