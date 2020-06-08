高雄鳳山號召「報復性罷捷」！　黃捷深夜回應了

▲全台掀起「報復性罷免」，黃捷成為首要目標 。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日遭罷免通過，藍營出現「報復性罷免」呼聲，高雄市議員黃捷首當其衝，目前鳳山區已發動罷免連署，外傳尚欠15000份連署書。黃捷7日回應，雖然感到遺憾，但不會反對市民行使公民權，也覺得是一個試煉，倘若連署超過一定比例，絕不會戀棧。

黃捷7日深夜在臉書表示，她以為罷韓過後終於能鬆一口氣，卻看到許多人繼續挑起衝突，要讓高雄不得安寧，令她感到遺憾，「明明我們要的只是歲月靜好，卻不斷有威脅逼得我們負重前行。」

她指出，有名嘴、網紅、立委及側翼粉專在網路號召「報復性罷免」，要讓全台遍地烽火，第一個就點名要她下台，「但揚言攻擊、威脅或罷免我，既不能解決問題，也不能改變市長被罷免的事實。」

▲黃捷認為，報復性罷免對她而言是一道試煉。（資料照／記者洪正達攝）

黃捷強調，她不反對市民行使公民權，因為這對她而言反而是一個試煉，如果連署有超過一定比例的鳳山選民認為她問政失職、阻礙鳳山發展，她一定不會戀棧，但在此之前，她會努力對選民負責。

她呼籲，社會大眾應平靜看待不同立場聲音，具有影響力的意見領袖也不該再製造對立。至於人身安全部分，她也很感謝大家關心，目前已經請警政單位協助留意，盼反撲力道就此打住。

黃捷表示，高雄還有很多未竟之業需要大家一起努力，「比起遍地烽火，我們要的是細水長流的高雄願景，懇切盼望高雄市民能盡快回歸平靜的正常生活！」

▼有選民重啟「罷捷」連署，稱尚缺1萬5000份連署書。（圖／翻攝自臉書）