　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝龍介勸韓粉最不該做這件事！　國民黨挑戰多「現在講是添亂」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨高雄市長韓國瑜確定被罷免，國民黨下一步該怎麼走，受到各界關注。國民黨副祕書長謝龍介7日呼籲韓粉冷靜下來，先別談論韓未來是否要參選黨主席，否則會中了民進黨的計。

▲高雄韓國瑜選前之夜，謝龍介助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝龍介呼籲支持者不要談論韓選黨主席的事。（圖／記者林敬旻攝）

謝龍介認為，不論是韓國瑜的支持者還是身邊的人，這個時候最不該做的事情，就是勸韓投入選黨主席，畢竟只要有心，不管在哪一個位置都可以做事，國民黨現階段仍有許多挑戰，此時講這件事根本是在添亂，應該讓韓好好思考未來要往哪個方向走，否則只會中了民進黨的計。

不過，對於韓國瑜被罷免一事，謝龍介感嘆，像韓這樣有才能的人無法繼續留在高雄服務，是高雄人沒有這個福氣，但也祝福高雄人能夠找到更棒的市府團隊，別讓「之前那個官商勾結的回來」，以免高雄的未來變得更慘。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜在罷免案高票通過後，發表「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」的談話。（圖／記者李毓康攝）

而韓國瑜的下一步會怎麼走，名嘴李正皓曾在政論節目《突發琪想》上提到，韓國瑜的發言定調罷免是一場不公不義的選舉，就算有93萬人投票，還有130萬人支持、沒有出來投票，且他沒有懷憂喪志、沒有道歉認錯，是一個出征的檄文，三個遺憾先把民進黨罵一頓，意在凝聚自己的力量。

李正皓指出，韓國瑜弄那麼大一齣戲，把民進黨罵一頓，是在維繫自己的能量，讓韓粉不要潰散，政治人物這樣維繫粉絲，目的就是要尋找下一個戰場，這個戰場只可能是「黨魁」之位；若韓選黨魁，就是國民黨的「滅頂之災」，因為江啟臣沒有能力、兵馬抵擋韓流，加上罷免通過，對國民黨造成的後續政治效應是2022年的地方選舉，下一次選舉他們恐怕派不出任何一個A咖，而面臨「被屠殺」的命運。

ET快訊
郭台銘早預言國民黨「三贏變三輸」：中了養套殺策略　苦求韓國瑜
全台掀「報復性罷免」？首波連署名單曝光　5人挫咧等
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜下一步盤算「大位」！黨高層曝內幕　名嘴預言：KMT將被屠殺

高雄鳳山號召「報復性罷捷」！　黃捷深夜回應了

「就不讓民進黨過太爽！」　應曉薇致敬許崑源：您做到了

全台掀「報復性罷免」？首波連署名單曝光　5人挫咧等

李明璇顫抖獻白玫瑰　心疼許崑源絕望心死「越暗的地方光越明顯」

國民黨中常會移到高雄開　市長補選江啟臣「被點名入籍親征」

謝龍介勸韓粉最不該做這件事！　國民黨挑戰多「現在講是添亂」

罷韓通過！高市府3政務首長請假　缺席週一議會備詢

韓國瑜下一步盤算「大位」！黨高層曝內幕　名嘴預言：KMT將被屠殺

高雄鳳山號召「報復性罷捷」！　黃捷深夜回應了

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

學生問「單身24年沒女友怎辦？」 唐鳳妙回：你可以試著交男朋友

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

李明璇顫抖獻白玫瑰　心疼許崑源絕望心死「越暗的地方光越明顯」

國民黨中常會移到高雄開　市長補選江啟臣「被點名入籍親征」

謝龍介勸韓粉最不該做這件事！　國民黨挑戰多「現在講是添亂」

罷韓通過！高市府3政務首長請假　缺席週一議會備詢

韓國瑜下一步盤算「大位」！黨高層曝內幕　名嘴預言：KMT將被屠殺

高雄鳳山號召「報復性罷捷」！　黃捷深夜回應了

郭台銘早預言國民黨「三贏變三輸」：中了養套殺策略！苦求韓國瑜：留守高雄

「就不讓民進黨過太爽！」　應曉薇致敬許崑源：您做到了

全台掀「報復性罷免」？首波連署名單曝光　5人挫咧等

影／水獺媽媽來了！　蘇巧慧玩動物園看「金萌」

鶯歌青農秦瑋恩打造有機農場　有機蔬菜多元豐富線上購

巴布亞紐幾內亞規模5.9地震　9天前內猛晃2次

李明璇顫抖獻白玫瑰　心疼許崑源絕望心死「越暗的地方光越明顯」

杏仁哥點名陳家欽：查我沒用，有千千萬萬個我！嗆上街討公道　警急部署3地

超胸網紅「側身白嫩巨球」炸出！　極品戰袍挖3大洞只靠2條線遮點　

異位性皮膚炎癢抓狂　2020最新治療共識出爐

全球單月暴增315萬確診、13萬死　美再多68萬人染疫「巴西狂飆穩坐第2」

用「隱形」模特兒辦線上大秀！剛果品牌靠逼真3D動畫吸眼球

唐綺陽運勢／6月業力爆發局面翻轉！巨蟹「有望舊情復燃」　2星座健康注意

明星級訓狗師曝內幕！五月天石頭脫到剩內褲陪狗玩　Ella夫妻狂call求助熊爸

羅志祥見村姑選手：妳要幹嘛？　音樂一下全場秒傻眼

政治熱門新聞

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

9字回應許崑源墜亡埃轟　梁文傑道歉

韓國瑜被罷免　綠營創黨元老說話了

鳳山發起「報復性罷捷」！黃捷深夜回應了

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

許崑源跳樓　李明璇淚別：他覺得被背叛

韓粉號召罷免蔡英文　高喊：有75人了

韓國瑜下一步盤算大位！黨高層曝內幕

不讓民進黨太爽　許崑源做到了

藍委扯高雄歷史讚「又高又雄」…？　網看嘸灌爆臉書

罷韓通過！3政務首長請假缺席議會

更多熱門

相關新聞

高雄市長補選　江啟臣「被點名親征」

高雄市長補選　江啟臣「被點名親征」

高雄市長韓國瑜罷免案高票通過，將由誰來填補市長補選的空缺，讓國民黨傷透腦筋。傳聞國民黨黨主席江啟臣7日緊急召開會議討論策略，將每週三的中常會移到高雄舉辦，親自南下坐鎮；至於究竟由誰出戰，江啟臣、國民黨前主席朱立倫以及台東縣前縣長黃健庭都曾被討論到。

罷韓通過！3政務首長請假缺席議會

罷韓通過！3政務首長請假缺席議會

韓國瑜下一步盤算大位！黨高層曝內幕

韓國瑜下一步盤算大位！黨高層曝內幕

鳳山發起「報復性罷捷」！黃捷深夜回應了

鳳山發起「報復性罷捷」！黃捷深夜回應了

不讓民進黨太爽　許崑源做到了

不讓民進黨太爽　許崑源做到了

關鍵字：

謝龍介韓國瑜2020高雄市長罷免

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

消費許崑源被罵爆！網號召罷免王浩宇

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

9字回應許崑源墜亡埃轟　梁文傑道歉

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

韓國瑜被罷免　綠營創黨元老說話了

吃熱炒！媽：想吃啥自己點　菜上桌她傻眼

男友找人　見大隻守護神緊盯笑翻

鳳山發起「報復性罷捷」！黃捷深夜回應了

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面