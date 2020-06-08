謝龍介勸韓粉最不該做這件事！　國民黨挑戰多「現在講是添亂」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨高雄市長韓國瑜確定被罷免，國民黨下一步該怎麼走，受到各界關注。國民黨副祕書長謝龍介7日呼籲韓粉冷靜下來，先別談論韓未來是否要參選黨主席，否則會中了民進黨的計。

▲謝龍介呼籲支持者不要談論韓選黨主席的事。（圖／記者林敬旻攝）

謝龍介認為，不論是韓國瑜的支持者還是身邊的人，這個時候最不該做的事情，就是勸韓投入選黨主席，畢竟只要有心，不管在哪一個位置都可以做事，國民黨現階段仍有許多挑戰，此時講這件事根本是在添亂，應該讓韓好好思考未來要往哪個方向走，否則只會中了民進黨的計。

不過，對於韓國瑜被罷免一事，謝龍介感嘆，像韓這樣有才能的人無法繼續留在高雄服務，是高雄人沒有這個福氣，但也祝福高雄人能夠找到更棒的市府團隊，別讓「之前那個官商勾結的回來」，以免高雄的未來變得更慘。

▲韓國瑜在罷免案高票通過後，發表「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」的談話。（圖／記者李毓康攝）

而韓國瑜的下一步會怎麼走，名嘴李正皓曾在政論節目《突發琪想》上提到，韓國瑜的發言定調罷免是一場不公不義的選舉，就算有93萬人投票，還有130萬人支持、沒有出來投票，且他沒有懷憂喪志、沒有道歉認錯，是一個出征的檄文，三個遺憾先把民進黨罵一頓，意在凝聚自己的力量。

李正皓指出，韓國瑜弄那麼大一齣戲，把民進黨罵一頓，是在維繫自己的能量，讓韓粉不要潰散，政治人物這樣維繫粉絲，目的就是要尋找下一個戰場，這個戰場只可能是「黨魁」之位；若韓選黨魁，就是國民黨的「滅頂之災」，因為江啟臣沒有能力、兵馬抵擋韓流，加上罷免通過，對國民黨造成的後續政治效應是2022年的地方選舉，下一次選舉他們恐怕派不出任何一個A咖，而面臨「被屠殺」的命運。